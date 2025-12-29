کشف ۷۲ کیلوگرم نقره غیرمجاز در شهرستان پاوه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی حاجیان از شناسایی و توقیف محموله‌ای بزرگ از نقره فاقد مجوز در شهرستان پاوه خبر داد و در تشریح جزئیات این خبر گفت: مأموران پلیس مستقر در ایستگاه بازرسی ملندر پاوه، هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه پژو ۲۰۶ مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی دقیق از این خودرو، ۷۲ کیلوگرم انواع نقره‌جات فاقد مدارک قانونی که به‌صورت کاملاً ماهرانه در داخل خودرو جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه ارزش این محموله را بنا بر نظر کارشناسان حدود ۲۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه راننده خودرو دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

سردار حاجیان در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در مقابله با جرایم اقتصادی تصریح کرد: مقابله قاطع با سودجویان و متخلفان اقتصادی در اولویت برنامه‌های پلیس استان قرار دارد و اجازه نخواهیم داد این افراد با اقدامات غیرقانونی، امنیت اقتصادی جامعه را خدشه‌دار کنند.