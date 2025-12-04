  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۱

جزئیات سرقت مسلحانه از یک طلافروشی در کرمانشاه و دستگیری سارقین

جزئیات سرقت مسلحانه از یک طلافروشی در کرمانشاه و دستگیری سارقین

کرمانشاه- دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه به تشریح جزئیات سرقت مسلحانه از یک مغازه طلافروشی در شهرک معلم کرمانشاه پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کریمی شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این حادثه ظهر روز پنج شنبه ۱۳ آذر رخ داد، اظهارکرد: ساعت ۱۲:۵۵ دقیقه ظهر امروز دو نفر قصد سرقت از یک طلافروشی واقع در محله شهرک معلم را داشتند که به این منظور با استفاده از سلاح گرم و تهدید مغازه دار برای ربودن طلا و جواهرات موجود در مغازه اقدام کردند اما با مقاومت صاحب مغازه مواجهه می‌شوند.

وی افزود: در این درگیری، سارقین با شلیک گلوله به سمت طلافروش، وی را مجروح کرده و از محل سرقت متواری شدند. با توجه مقاومت طلافروش برای جلوگیری از وقوع سرقت، سارقان موفق به سرقت طلا و جواهرات نشدند.

دادستان کرمانشاه تصریح کرد: متأسفانه طلافروش جوان، که در اثر اصابت گلوله دچار جراحت شدید شده بود، پس از انتقال به بیمارستان و باوجود تلاش‌های تیم پزشکی، جان خود را از دست داد.

وی ادامه داد: با توجه به حساسیت ویژه این پرونده، اقدامات فوری برای شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار قرار گرفت. در این راستا، طرح‌های مهار و کنترل دقیق مناطق اطراف محل حادثه توسط ضابطین قضائی اجرا شد و تنها پس از گذشت ۴۵ دقیقه، هر دو سارق شناسایی و دستگیر شدند.

کریمی یادآورشد: این دو نفر که به ترتیب ۳۹ و ۴۱ سال سن دارند، تحت بازجویی‌های فنی قرار گرفته و پرونده آنان به سرعت در حال پیگیری است.

وی با تأکید بر پیگیری دقیق پرونده گفت: دستگاه قضائی استان با حساسیت کامل و با فوریت پرونده را بررسی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن کیفر خواست آن صادر خواهد شد.

وی افزود: هیچ‌گونه مماشات یا تساهلی با این گونه جرایم که موجب خسارات جانی و روانی برای شهروندان می‌شود، صورت نخواهد گرفت و تمام تلاش خود را برای تحقق عدالت و مجازات قانونی مرتکبین این جرم انجام خواهیم داد.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه در پایان تأکید کرد: دستگاه قضائی استان کرمانشاه همواره در راستای حفظ امنیت شهروندان و مقابله با بزهکاری‌های مسلحانه و خطرناک گام برخواهد داشت، لذا از شهروندان محترم تقاضا داریم که در صورت مشاهده هرگونه اطلاعات مرتبط با جرایم، همکاری خود را با مراجع قضائی و انتظامی بیشتر نمایند تا با همت جمعی، امنیت و آرامش در استان کرمانشاه تقویت شود.

کد خبر 6678252

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۸:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      2 0
      پاسخ
      خدا رحمت کنه آقای مرادی عزیز را.یک جوان شریف و مودب. خداوند هر روز بر اقتدار نیروی انتظامی ما بیفزاید که سریع اقدام کردند.
    • ناشناس IR ۰۸:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      2 0
      پاسخ
      روحت شاد مجید جانم
    • IR ۲۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 0
      پاسخ
      روحت شاد پسر باغیرت

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها