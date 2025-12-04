جزئیات سرقت مسلحانه از یک طلافروشی در کرمانشاه و دستگیری سارقین

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کریمی شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این حادثه ظهر روز پنج شنبه ۱۳ آذر رخ داد، اظهارکرد: ساعت ۱۲:۵۵ دقیقه ظهر امروز دو نفر قصد سرقت از یک طلافروشی واقع در محله شهرک معلم را داشتند که به این منظور با استفاده از سلاح گرم و تهدید مغازه دار برای ربودن طلا و جواهرات موجود در مغازه اقدام کردند اما با مقاومت صاحب مغازه مواجهه می‌شوند.

وی افزود: در این درگیری، سارقین با شلیک گلوله به سمت طلافروش، وی را مجروح کرده و از محل سرقت متواری شدند. با توجه مقاومت طلافروش برای جلوگیری از وقوع سرقت، سارقان موفق به سرقت طلا و جواهرات نشدند.

دادستان کرمانشاه تصریح کرد: متأسفانه طلافروش جوان، که در اثر اصابت گلوله دچار جراحت شدید شده بود، پس از انتقال به بیمارستان و باوجود تلاش‌های تیم پزشکی، جان خود را از دست داد.

وی ادامه داد: با توجه به حساسیت ویژه این پرونده، اقدامات فوری برای شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار قرار گرفت. در این راستا، طرح‌های مهار و کنترل دقیق مناطق اطراف محل حادثه توسط ضابطین قضائی اجرا شد و تنها پس از گذشت ۴۵ دقیقه، هر دو سارق شناسایی و دستگیر شدند.

کریمی یادآورشد: این دو نفر که به ترتیب ۳۹ و ۴۱ سال سن دارند، تحت بازجویی‌های فنی قرار گرفته و پرونده آنان به سرعت در حال پیگیری است.

وی با تأکید بر پیگیری دقیق پرونده گفت: دستگاه قضائی استان با حساسیت کامل و با فوریت پرونده را بررسی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن کیفر خواست آن صادر خواهد شد.

وی افزود: هیچ‌گونه مماشات یا تساهلی با این گونه جرایم که موجب خسارات جانی و روانی برای شهروندان می‌شود، صورت نخواهد گرفت و تمام تلاش خود را برای تحقق عدالت و مجازات قانونی مرتکبین این جرم انجام خواهیم داد.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه در پایان تأکید کرد: دستگاه قضائی استان کرمانشاه همواره در راستای حفظ امنیت شهروندان و مقابله با بزهکاری‌های مسلحانه و خطرناک گام برخواهد داشت، لذا از شهروندان محترم تقاضا داریم که در صورت مشاهده هرگونه اطلاعات مرتبط با جرایم، همکاری خود را با مراجع قضائی و انتظامی بیشتر نمایند تا با همت جمعی، امنیت و آرامش در استان کرمانشاه تقویت شود.