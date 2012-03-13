کشف سرنخ هایی از عاملان قتل دو برادر طلافروش/ تجهیزات ایمنی ضعیف بود

قاضی محمدرضا حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند رسیدگی به پرونده سرقت مسلحانه طلافروشی گفت: شامگاه یکشنبه سه سارق مسلح وارد یک مغازه طلافروشی شده و پس از قتل دو برادر طلافروش بدون اینکه سرقتی انجام دهند از محل گریختند. از همان ابتدا ماموران تجسس های گسترده ای را برای دستگیری سارقان آغاز کردند. تیم تحقیق با بررسی محل سرقت و تحقیق از شاهدان موفق به کشف سرنخ های خوبی از دزدان مسلح شده که امیدواریم به زودی آنها دستگیر شوند.

وی افزود: متاسفانه طلافروشی در محلی خلوت و کم تردد قرار داشت و تجهیزات ایمنی آن نیز مناسب نبود به طوریکه دوربین مداربسته طلافروشی ترددهای روزهای گذشته به آن مغازه را ثبت نکرده بود.همچنین دوربین به سیستم آژیر خطر مجهز متصل نبود. پلیس و دستگاه قضائی بارها به طلافروشی ها و بانک درباره نصب تجهیزات ایمنی مناسب برای پیشگیری از سرقت هشدار داده بود.

دادستان اصفهان تصریح کرد: نبود تجهیزات ایمنی و پیشگیرانه مناسب در طلافروشی باعث شده بود سارقان آنجا را به عنوان محلی مناسب برای سرقت انتخاب کنند که پس از روبرو شدن با مقاومت دو طلافروش با اسلحه به سوی آنان شلیک کرده و از محل گریختند.

وی در پایان تاکید کرد: دستگاه قضائی برخورد شدید و قاطعی را با اشرار سارقان مسلح و برهم زنندگان آرامش هموطنان خواهد داشت و به پرونده آنها در وقت فوق العاده رسیدگی می کند تا سریع به سزای عمل خود برسند. پرونده این سرقت مسلحانه و قتل دو برادر طلافروش نیز هم اکنون در یکی از شعب بازپرسی دادسرا در حال رسیدگی است که پس از دستگیری دزدان تبهکار به صورت ویژه به پرونده آنها رسیدگی می شود.