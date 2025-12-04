به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوریبعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه گشایش نمایشگاه کتاب کرمانشاه به اهمیت جایگاه کتاب اشاره کرد و گفت: آنچه در ویترین نمایشگاه پیش چشم مردم قرار می‌گیرد، محصول ماه‌ها و گاه سال‌ها رنج و تلاش مؤلفانی است که برای نوشتن هر جمله خون دل خورده‌اند و این پشت‌صحنه ارزشمند نباید نادیده گرفته شود.

وی با تقدیر از تلاش نویسندگان فرهیخته استان افزود: نویسندگان با وجود دشواری‌های متعدد، چراغ اندیشه، فرهنگ و هنر را روشن نگه داشته‌اند و حق آن است که زحمات آنان بیش از پیش دیده شود و مورد حمایت قرار گیرد.

حجت الاسلام غفوری همچنین با اشاره به سختی‌های کار نشر در فضای امروز جامعه، اظهار کرد: ناشران در دوره‌ای فعالیت می‌کنند که رقابت فضای مجازی، کاهش میل عمومی به مطالعه و هزینه‌های سنگین چاپ، عرصه را بر آنان تنگ کرده است؛ با این حال عشق به کتاب و فرهنگ سبب شده مسیر انتشار آثار ارزشمند متوقف نشود و این همت ناشران شایسته تجلیل است.

نماینده ولی‌فقیه در کرمانشاه نقش تاریخی کتابخانه‌ها را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: کتابخانه‌ها در طول تاریخ همواره یکی از شاخص‌های پیشرفت جوامع بوده‌اند و زمانی که امکان تهیه کتاب برای عموم فراهم نبود، این مراکز با امانت دادن کتاب چرخه دانایی را زنده نگه می‌داشتند. بنابراین تقویت کتابخانه‌ها و گسترش فرهنگ کتابخوانی از مسئولیت‌های مهم دستگاه‌های فرهنگی است.

وی با اشاره به بازگشت نمایشگاه کتاب کرمانشاه پس از سال‌ها وقفه ادامه داد: احیای این رویداد نتیجه تلاش مجموعه‌ای از مسئولان استان است و این حضور گسترده مردم و اهل فرهنگ نشانه‌ای از اهمیت چنین برنامه‌هایی در رشد فکری جامعه است.

حجت الاسلام غفوری با قدردانی از استاندار کرمانشاه و دیگر مدیران دخیل در برگزاری این رویداد افزود: تعطیلی چندساله نمایشگاه کتاب اتفاقی تلخ بود و خوشبختانه با پیگیری‌ها و اهتمام جدی مسئولان، این چراغ دوباره روشن شده و باید برای استمرار آن برنامه‌ریزی شود.