به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حبیبالله غفوری، نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه، عصر چهارشنبه، در نشست جهاد تبیین طلاب و فضلای کرمانشاهی مقیم قم، با تبریک سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) گفت این جلسه فرصتی مناسب برای آشنایی طلاب با تازهترین مسائل و تحولات استان است.
وی با اشاره به تغییر دولت و مدیریتها پس از شهادت آیتالله رئیسی افزود: منوچهر حبیبی با تصویب هیئت دولت به استانداری کرمانشاه منصوب شد و تجربه اجرایی، شناخت دقیق ساختارهای اداری و ارتباط مؤثر با مدیران ملی از ویژگیهای برجسته وی است.
امامجمعه کرمانشاه استاندار را مدیری ولایتمدار و میدانی خواند و با اشاره به اقدامات ایشان در اربعین امسال، بیان کرد: تلاش شبانهروزی و ارائه خدمات گسترده در مرز خسروی نمونهای از مدیریت عملیاتی و اثرگذار استاندار است.
حجت الاسلام غفوری با تأکید بر وحدت و انسجام استان اظهار داشت: گذشته برخی حاشیهها مانع پیشبرد امور بود، اما اکنون مسئولان نباید وارد حواشی شوند و باید ظرفیتهای استان در حوزه زیرساخت، اشتغال و رفع آسیبها بهطور جدی پیگیری شود.
وی همچنین به ضرورت ارتباط طلاب با واقعیتهای استان اشاره کرد و گفت: برنامههای مهمی از جمله رسیدگی به حاشیهنشینی، پیگیری مصوبات سفر رئیسجمهور، اعزام ۱۵۰ مبلغ در ایام فاطمیه و افزایش دوبرابری برنامههای اعتکاف در استان در حال اجراست و طلاب میتوانند نقش مؤثری در ترویج فرهنگ دینی ایفا کنند.
نظر شما