به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رحیم جعفری امروز چهارشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه کتاب که در حوزه معاونت سیاسی استانداری کرمانشاه برگزار شد، از برگزاری ۴۰۰ رویداد فرهنگی طی امسال خبر داد و اظهار داشت: یکی از رویدادهای مهم برپایی نمایشگاه کتاب در کرمانشاه است.

وی خاطر نشان کرد: این نمایشگاه سیزدهمین نمایشگاه کتاب است که از ۲۰ تا ۲۵ آبانماه همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی در کرمانشاه برپا خواهد شد.

وی افزود: نمایشگاه به لحاظ کیفی و کمی یکی از مهمترین نمایشگاههای کشوری است که با حضور ناشران سراسر کشور برگزار می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: این نمایشگاه بیانگر همدلی و ظرفیت دستگاههای اجرایی استان است لذا باید در جهت بهتر برگزار شدن ان اهتمام ویژه داشته باشیم.

وی از ثبت نام ۵۷۰ نفر از ناشران جهت شرکت در نمایشگاه کتاب خبر داد و افزود: پیش بینی می شود ۴۰۰ نفر از ناشران سراسر کشور در این نمایشگاه شرکت کنند.

حجت الاسلام جعفری ادامه داد: در حاشیه برگزاری این نمایشگاه فعالیت های فرهنگی و هنری هنرمندان، بخش کودک و نوجوان، رونمایی از کتاب و... به نمایش گذاشته می شود.

وی ابراز داشت: با توجه به تقارن این نمایشگاه با دهه آخر صفر باید فضاسازی را متناسب با این ایام انجام دهیم.

وی در بخشی از سخنانش گریزی به ۷ پروژه عمرانی در استان زد و افزود: در این نمایشگاه فرصتی فراهم می شود که ماکتی از زیرساختهای این پروژه ها را به نمایش بگذاریم.

وی از آمار فروش و بازدیدکنندگان نمایشگاههای کتاب در استان طی سالهای قبل ابراز رضایت کرد وگفت: از شاخص های ارتقاء نمایشگاهها به نمایش گذاشتن کتابهای جدید در این نمایشگاه است.

حجت الاسلام جعفری یادآور شد: برای این پروژه ها از محل اعتبارات مصوب سفر مقام معظم رهبری مبلغ ۱۳.۵ میلیارد تومان اختصاص داده شده و حدود ۱۲.۵ میلیارد دیگر هم جدیدا در نظر گرفته شده است.

وی یکی از شاخص های مهم زیرساختهای فرهنگی را برقرار کردن ارتباطات صمیمی بیان و تصریح کرد: از کلیه دستگاههای اجرایی درخواست می شود تمام همت خود را برای هرچه بهتر برگزار شدن این نمایشگاه بکار بگیرند.