۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۰:۳۶

پنجره مهر؛

بزرگداشت مادران شهدای دوراهک

بوشهر- ششمین آیین بزرگداشت مادران شهدای شهر دوراهک توسط پایگاه بسیج خواهران سمیه این شهر برگزار شد.

فیلم: مهدی عبدی

