سردار خرمدل: مأموریت اصلی ما امروز حفظ انسجام داخلی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرم‌دل صبح جمعه در همایش بسیجیان شهرستان جم با تبیین شرایط کنونی کشور بر ضرورت پرهیز از اختلاف و تمرکز بر وحدت ملی تأکید کرد و گفت: امروز روز اختلاف و دودستگی نیست، باید برخی اختلافات کنار گذاشته شود تا بتوانیم با قدرت و همدلی، تهدیدات و فشارهای دشمن را پشت سر بگذاریم.

وی با بیان اینکه دشمنان در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده‌اند، افزود: آنها تصور می‌کنند با ایجاد شکاف در جامعه یا به شهادت رساندن فرماندهان ما می‌توانند به اهدافشان برسند، در حالی که تجربه نشان داده ملت ایران با وجود فرماندهان، مردان و زنان قدرتمند، مسیر خود را با صلابت ادامه می‌دهد.

سردار خرم‌دل با اشاره به جایگاه نیروهای مردمی و اهمیت توجه به خواسته‌های اقشار مختلف جامعه اظهار داشت: در جمهوری اسلامی، مردان و زنان شجاع و مؤمن حضور دارند که سرمایه‌های اصلی کشور هستند.

وی افزود: باید حرف مردم را شنید، مشکلات آنان را دریافت و برای حل مسائلشان کمک کرد. هیچ شأنی بالاتر از خدمتگزاری به مردم و به‌ویژه بسیجیان نیست که همواره در سخت‌ترین میدان‌ها حضور داشته‌اند.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) بوشهر انسجام داخلی را یکی از عوامل موفقیت کشور در برابر تهدیدات توصیف کرد و گفت: مأموریت اصلی ما امروز حفظ انسجام داخلی است.

وی تصریح کرد: نباید رفتاری از ما سر بزند که کمترین خدشه‌ای به وحدت و همبستگی وارد کند، همین انسجام و وحدت بود که در جریان جنگ ۱۲ روزه، دشمن را ناامید و متوقف کرد.

سردار خرم‌دل با تأکید بر آمادگی نیروهای سپاه و بسیج برای ادامه خدمت‌رسانی به مردم خاطرنشان کرد: ما با تکیه بر وحدت، ایمان و مشارکت مردم، مسیر پیشرفت کشور را ادامه می‌دهیم و اجازه نخواهیم داد دشمنان بر اراده ملت ایران اثر بگذارند.