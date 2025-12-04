  1. ورزش
استقرار ۳ نماینده ایران در هتل ویژه واشنگتن برای قرعه‌کشی جام جهانی

نمایندگان فوتبال ایران برای حضور در قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ وارد آمریکا شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدنبی، نایب رئیس فدراسیون فوتبال و مدیر تیم ملی ایران به همراه امیر قلعه نویی، سرمربی و امید جمالی، مدیر امور بین الملل پس از سفری ۲۰ ساعته وارد واشنگتن شدند و در هتل محل اقامت خود برای حضور در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ مستقر شدند.

قرار است هیئت ایرانی قبل از شروع مراسم فردا رایزنی‌های خود را با سایر هیئت‌ها برای برگزاری بازی‌های دوستانه و همچنین بررسی شرایط حضور تیم ملی ایران در دستور کار قرار دهد و سپس طبق برنامه از پیش تعیین شده از ساعت ۱۸ روز جمعه در سالن جان. اف کندی واشنگتن حضور داشته باشند تا از ساعت ۱۹:۳۰ شاهد قرعه کشی باشند.

شایان ذکر است تیم ملی ایران در گلدان دوم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ که با حضور ۴۸ تیم برگزار می‌شود، حضور دارد.

مهدی مرتضویان

    • عظیم DE ۰۷:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      60 9
      پاسخ
      مگه قرعه کشی رو تحریم نکردند؟
      • غزل IR ۰۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
        56 5
        قرعه کشی رو بله تحریم کردن اما واشنگتن رو که نکردن
    • ایرانی IR ۰۸:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      68 10
      پاسخ
      مگر مراسم را تحریم نکرده بودیم
    • مهدی IR ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      45 5
      پاسخ
      مگر حضور در مراسم قرعه کشی را تحریم نکردن
    • حسین IR ۰۹:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      18 71
      پاسخ
      منتظربازیهای‌خوبتان‌هستیم‌خدایارتان
    • عباد IR ۰۹:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      53 11
      پاسخ
      روی حرفی که خودشون زدن هم وای نستادن آخه شماها دیگه کی هستین قرار این بود که هیچ کس نره ما تحریم میکنیم ،
    • بی‌نام IR ۰۹:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      49 6
      پاسخ
      پس تحریم کردنتون چی شد
    • IR ۰۹:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      39 7
      پاسخ
      شماکه میخواستید قرعه کشی رو تحریم کنید،
    • محمد IR ۰۹:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      47 4
      پاسخ
      تحریم میکردین بهتر بود. حالا حدود ۳۰ _ ۴۰ نفر میرین آمریکا کلی هزینه میکنین مثل همیشه چیزی نمیشین و برمیگردین فقط اون عده یک گردش مجانی ازجیب مردم کردند .
    • علی غریب IR ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      15 47
      پاسخ
      ماشالله امیر خان دمت گرم استقلالی
      • حمید جلالی IR ۱۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
        37 18
        واقعا هم باید به استقلالی بودنش افتخار کنین چون هیچ کس نمیتونست تیم ملی را جوری تمرین بده و ازش بازی بگیره که همه آرزوشونه با ایران هم گروه بشن بدترین تیم ملی است که بعد انقلاب تاحالا دیدم همین تیمه ازبس بدون تاکتیکه که......... فقط خدا خودش رحم کنه کیسه گل بقیه نشیم درجام جهانی ومطمئن باش دوست عزیز بانتایجی که تیم ملی می گیره قلعه نوعی بعد از آمریکا گردی مجانی مستقیم به خانه واستعفا ازتیم ملی میرسه
      • حمید جلالی IR ۱۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
        20 7
      • بهرام IR ۱۸:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
        6 0
        واقعا ماشالله با این استقلالی بودنش تیم رو زنگ تفریح میکنه
    • سینا IR ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      40 6
      پاسخ
      از آمریکا نمیشه گذشت
    • درقدمی IR ۰۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      21 11
      پاسخ
      سلام انشاالله که در جام جهانی موفق باشد تیم ملی کشور عزیزمان ایران من دیدم با دوتا تیم همگروه شده اول امریکا و2مقدونیه بود واروزی موفقيت از الان تا جام جهانی فوتبال برای تیم ملی کشورمان ایران است
    • IR ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      7 0
      پاسخ
      چرا به خاطر یکنفر ما باید یک ملت را عذاب بدهیم حق آمریکاست که ویزا بدهد یا خیر
    • IR ۱۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      21 2
      پاسخ
      اگر نمی رفتند قرعه کشی نمی شد؟؟!! بعضی هزینه ها واقعا شرم آور هست! در این وضعیت بد اقتصادی اکثریت مردم این کارها هیچ توجیهی ندارد!
    • IR ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      19 3
      پاسخ
      نمیریم نمیریم نمیریم شد رفتند
    • علی IR ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      22 2
      پاسخ
      نباید میرفتن
    • Vahid IR ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      10 1
      پاسخ
      جالبه که رحمان رضایی تو تصویر هستش ولی اسم ایشان و سایرین مازاد نیست.
    • احمد US ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      18 2
      پاسخ
      شما ک خودتونم میدونید همه حرفاتون الکیه پس چرا حرف از تحریم میزنید
    • محسن IR ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      4 1
      پاسخ
      بزار برن بازی کنن تحریم معنی نداره باید فوتبال ایران در دنیا خودشو نشان بده
    • علیرضا IR ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      4 1
      پاسخ
      بهترین مکان برای ایران همگروهی باکانادامی باشدچون هم قدرت باایرانه وهمچنین طرفدارهای زیادی درکانادا داریم
    • رضا IR ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      8 0
      پاسخ
      مطمئن باشید تیم ملی فوتبال کشورمان بادیکته های فنی قلعه نویی هرگز نه تنها از گروه خود بالا نخواهد رفت بلکه زنگ تفریح سایر تیم‌های گروه خواهدشد ازطرفی طارمی هم پنجاه درصد توانش بازی میکند و خودش را برای بازیهای باشگاهی حفظ میکند ایشون در بازیهای باشگاهی خودکشی می‌کنه تا بلکه گل بزنه اما در تیم ملی اصلا چنین تلاشی نداره
    • حمیدرضایی IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      2 2
      پاسخ
      جانم ایران و ایرانی ❤️
    • IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      5 1
      پاسخ
      خیلی جالبه فدراسیون فوتبال ایران شرکت در این مراسم را تحریم می کند بعد سه نفری که برایشان روادید صادر می روند آمریکا برای شرکت در این مراسم آیا استفاده از کلمه تحریم ، سرکاری بود ؟؟
    • IR ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      3 2
      پاسخ
      مسخره بازیه مگه تحریم نکرده بودید
    • مجید IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      1 1
      پاسخ
      بهترین فرصت واسه بازی دوستانه خوب، همین مراسمه، تحریم یعنی چی
    • IR ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      5 0
      پاسخ
      آخرش رفتید؟ چه آدمهای ضعیف الانفسی هستید
    • بهرام IR ۱۷:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      0 0
      پاسخ
      مگه قرار نبود کسی شرکت نکنه تا حرمت و اقتدارحفظ بشه؟پس چی شد
    • محمد IR ۱۹:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      0 0
      پاسخ
      مگه تحریم نکرده بودن؟

