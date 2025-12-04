به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدنبی، نایب رئیس فدراسیون فوتبال و مدیر تیم ملی ایران به همراه امیر قلعه نویی، سرمربی و امید جمالی، مدیر امور بین الملل پس از سفری ۲۰ ساعته وارد واشنگتن شدند و در هتل محل اقامت خود برای حضور در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ مستقر شدند.

قرار است هیئت ایرانی قبل از شروع مراسم فردا رایزنی‌های خود را با سایر هیئت‌ها برای برگزاری بازی‌های دوستانه و همچنین بررسی شرایط حضور تیم ملی ایران در دستور کار قرار دهد و سپس طبق برنامه از پیش تعیین شده از ساعت ۱۸ روز جمعه در سالن جان. اف کندی واشنگتن حضور داشته باشند تا از ساعت ۱۹:۳۰ شاهد قرعه کشی باشند.

شایان ذکر است تیم ملی ایران در گلدان دوم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ که با حضور ۴۸ تیم برگزار می‌شود، حضور دارد.