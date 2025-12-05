  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۸:۲۱

تداوم تجاوزگری و نقض آتش‌بس در نوار غزه از سوی رژیم صهیونیستی

رژیم صهیونیستی در ادامه اقدامات تجاوزکارانه و نقض آتش‌بس در نوار غزه، مناطقی را در بخش های مختلف این باریکه هدف حملات خود قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رژیم صهیونیستی همچنان به تشدید حملات خود به مناطق موسوم به خط زرد در شرق نوار غزه از طریق بمباران مکرر و تخریب خانه‌ها و زیرساخت‌ها و هدف قرار دادن مستقیم غیرنظامیان ادامه می‌دهد.

بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها، نظامیان اشغالگر در ادامه اقدامات تجاوزاکارانه خود و نقض آتش‌بس در نوار غزه، مناطقی را در شمال شرقی خانیونس در جنوب این باریکه هدف تیراندازی و حمله سنگین توپخانه‌ای قرار دادند. ساحل خانیونس هم هدف تیراندازی قایق‌های جنگی رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

رسانه‌های فلسطینی همچنین گزارش دادند که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی مناطق شرقی شهر غزه را هدف حملات هوایی قرار دادند.

در محله «الشجاعیه» درشرق شهر غزه هم نظامیان اشغالگر ساختمان‌های مسکونی را تخریب کردند و صدای انفجارهای شدید و حملات توپخانه ای صهیونیست‌ها به گوش رسید.

این رسانه‌ها افزودند که تانک‌های ارتش اشغالگر مناطقی را در نزدیکی محور «موراگ» در شمال رفح گلوله باران کردند.

شهر «بیت لاهیا» در شمال نوار غزه هم تیراندازی شدید از سوی خودروهای نظامیان صهیونیست قرار گرفت.

    • ساحل IR ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      مختارقیام کردوقاتلان امام حسین ویاران مظلوم او را انتقام گرفت حالاکی انتقام این مردم مظلوم راخواهدگرفت چرا یه خلافکار ارازل اوباش باید رییس جمهوربشه یه قاتل خون اشام مثل ترامپ ونتانیاهونخست وزیر ورییس جمهور بشن یهودی هاخون آشام هستن

