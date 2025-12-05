به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رژیم صهیونیستی همچنان به تشدید حملات خود به مناطق موسوم به خط زرد در شرق نوار غزه از طریق بمباران مکرر و تخریب خانهها و زیرساختها و هدف قرار دادن مستقیم غیرنظامیان ادامه میدهد.
بر اساس تازهترین گزارشها، نظامیان اشغالگر در ادامه اقدامات تجاوزاکارانه خود و نقض آتشبس در نوار غزه، مناطقی را در شمال شرقی خانیونس در جنوب این باریکه هدف تیراندازی و حمله سنگین توپخانهای قرار دادند. ساحل خانیونس هم هدف تیراندازی قایقهای جنگی رژیم صهیونیستی قرار گرفت.
رسانههای فلسطینی همچنین گزارش دادند که جنگندههای رژیم صهیونیستی مناطق شرقی شهر غزه را هدف حملات هوایی قرار دادند.
در محله «الشجاعیه» درشرق شهر غزه هم نظامیان اشغالگر ساختمانهای مسکونی را تخریب کردند و صدای انفجارهای شدید و حملات توپخانه ای صهیونیستها به گوش رسید.
این رسانهها افزودند که تانکهای ارتش اشغالگر مناطقی را در نزدیکی محور «موراگ» در شمال رفح گلوله باران کردند.
شهر «بیت لاهیا» در شمال نوار غزه هم تیراندازی شدید از سوی خودروهای نظامیان صهیونیست قرار گرفت.
نظر شما