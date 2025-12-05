  1. بین الملل
  غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۶:۲۵

شمار شهدای غزه به ۷۱ هزار و ۱۵ نفر رسید

شمار شهدای غزه به ۷۱ هزار و ۱۵ نفر رسید

وزارت بهداشت فلسطین از افزایش شمار شهدای غزه به هفتاد و یک هزار و پانزده نفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که در طول ۲۴ ساعت گذشته اجساد ۸ شهید به بیمارستان‌های غزه تحویل داده شده است.

این وزارتخانه همچنین از انتقال ۱۶ مجروح به بیمارستان‌های غزه در طول ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

وزارت بهداشت فلسطین افزود که از زمان آغاز آتش‌بس در نوار غزه تاکنون ۳۶۶ نفر در پی حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده و ۹۳۸ نفر نیز زخمی شده‌اند.

این وزارتخانه در ادامه اعلام کرد که از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ میلادی تاکنون ۱۷۱ هزار و ۱۵ فلسطینی در حملات اسرائیل به شهادت رسیده و همچنان هزاران نفر زیر آوار هستند.

