مقام مصری: کوچاندن فلسطینیان از نوار غزه خط قرمز ما است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، «حسن رشاد»، رئیس سرویس اطلاعاتی مصر در سخنانی گفت که کوچاندن فلسطینیان از نوار غزه خط قرمزی است که مصر آن را نخواهد پذیرفت.
وی افزود: ضد و نقیض بودن مواضع مقامات اسرائیلی، نشاندهنده سردرگمی تلآویو در مورد غزه است و انتقال به مرحله دوم توافق آتشبس در غزه، برای نتانیاهو یک امر نامعلوم است.
رئیس سرویس اطلاعاتی مصر در ادامه گفت: ما بازگشایی گذرگاه رفح به صورت یکجانبه و مغایر با طرح رئیسجمهور ترامپ را نخواهیم پذیرفت.
این مقام مصری تاکید کرد که کشورش حق “وتوی سیاسی” علیه بازگشایی گذرگاه رفح توسط اسرائیل به صورت یکجانبه را در اختیار دارد.
پس از اعلام یک جانبه رژیم صهیونیستی مبنی بر قصد بازگشایی گذرگاه رفح از نوار غزه به سمت مصر، قاهره روز پنجشنبه هرگونه هماهنگی با تل آویو در این خصوص را تکذیب کرد.
تکذیبیه مصر پس از اعلام رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه گذرگاه رفح را طبق توافق آتشبس، فقط برای خروج فلسطینیان از نوار غزه به سمت مصر، باز خواهد کرد؛ صادر شد.
بنا بر گزارش وبسایت صهیونیستی آی ۲۴، بیانیه اسرائیل ادعا کرده بود که خروج ساکنان با هماهنگی مصر و پس از تأیید امنیتی اسرائیل انجام خواهد شد و این عملیات تحت نظارت هیئت اتحادیه اروپا، صورت خواهد گرفت.
وزارت خارجه آمریکا پیشتر بیانیهای را در صفحه ایکس منتشر کرده بود که در آن از بازگشایی گذرگاه استقبال کرده و آن را پیشرفت بیشتر در چارچوب طرح ۲۰ مادهای واشنگتن توصیف کرده بود، اما این بیانیه را بدون ارائه توضیحی حذف کرد.
