احیای موفق زن ۱۰۷ ساله در اردستان

علیرضا زمانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز پنجشنبه ۱۳ آذرماه ۱۴۰۴، تیم اورژانس پیش‌بیمارستانی شهرستان اردستان با اعزام کد ۳۹۹۳ از پایگاه نیسیان، در مأموریتی حساس موفق شدند جان یک خانم ۱۰۷ ساله را که دچار ایست قلبی و تنفسی شده بود، نجات دهند.

وی گفت: پرسنل ما بلافاصله پس از رسیدن بر بالین بیمار اقدامات احیای قلبی–ریوی پیشرفته را آغاز کردند و خوشبختانه پس از دقایقی تلاش مستمر، ضربان قلب و تنفس بیمار بازگشت و شرایط حیاتی او تثبیت شد.

به گفته زمانپور، این بیمار بلافاصله پس از بازگشت علائم حیاتی جهت ادامه مراقبت‌های تخصصی به بیمارستان شهید بهشتی اردستان منتقل شد.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان با قدردانی از عملکرد سریع و دقیق نیروهای عملیاتی، افزود: آقایان امیرحسین قاسمی و ابوالفضل عباسی در این مأموریت نقش کلیدی داشتند و اقدامات حرفه‌ای آنان زمینه نجات جان این بانوی سالخورده را فراهم کرد.

وی تأکید کرد: این موفقیت بار دیگر اهمیت حضور تیم‌های آموزش‌دیده و مجهز اورژانس در سراسر استان را نشان می‌دهد و افزود: هر ثانیه در احیا حیاتی است و خوشبختانه همکاران ما در اردستان عالی عمل کردند.