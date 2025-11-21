احیای موفق بانوی ۳۸ ساله در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی‌نیا شاگاه جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: عصر امروز با اقدام سریع و به‌موقع کارشناسان اورژانس تبریز، بانوی ۳۸ ساله‌ای که دچار ایست قلبی تنفسی شده و هیچ‌گونه علائم حیاتی نداشت، پس از انجام عملیات احیای پیشرفته (CPR) به زندگی بازگشت.

به گفته وی، پس از دریافت گزارش وقوع این حادثه، بلافاصله تیم عملیاتی اورژانس با حضور کارشناسان اورژانس جانگداز و مهدوی به محل اعزام شدند. این تیم پس از انجام اقدامات حیاتی شامل ماساژ قلبی، تهویه مناسب و استفاده از دستگاه شوک، موفق شدند علائم حیاتی بیمار را بازگردانند.

سخنگوی اورژانس آذربایجان‌شرقی افزود: بیمار پس از تثبیت نسبی وضعیت، با آمبولانس به نزدیک‌ترین مرکز درمانی برای ادامه مراقبت‌های تخصصی منتقل شد.

شادی‌نیا تأکید کرد: آموزش احیای پایه به شهروندان و تماس سریع با شماره ۱۱۵ در چنین مواردی می‌تواند به نجات جان انسان‌ها حیاتی باشد.