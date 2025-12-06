ارائه قابلیت های هوش مصنوعی واتس اپ به تاخیر افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این جدیدترین اقدام اتحادیه اروپا علیه شرکت‌های بزرگ فناوری مانند آمازون و آلفابت است زیرا این منطقه سعی دارد توازن میان پشتیبانی از این بخش و مهار نفوذ فزاینده آن را برقرار کند. موضع سختگیرانه اتحادیه اروپا که تضادی آشکار با قوانین آسانگیرانه آمریکا دارد به واکنش در صنعت فناوری به خصوص غول‌های فناوری آمریکایی منجر شده و انتقاد دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور را در پی داشته است.

ترزا ریبرا مسئول آنتی تراست اتحادیه اروپا اعلام کرد این اقدام برای جلوگیری از آن است که شرکت‌های سلطه جو از قدرت خود برای کنار زدن رقبای نوآور سواستفاده نکنند. به گفته او ممکن است اقدامات موقتی برای جلوگیری از اجرای سیاست جدید هوش مصنوعی واتس‌اپ توسط متا اعمال شود.

وی در این باره افزود: بازارهای هوش مصنوعی در اروپا و فراتر از آن در حال شکوفایی هستند. به همین دلیل ما تحقیق می‌کنیم که آیا سیاست جدید متا تحت قوانین رقابت مان غیرقانونی است یا خیر و آیا باید برای جلوگیری از هرگونه آسیب غیرقابل جبران به رقابت در حوزه هوش مصنوعی به سرعت اقدام کنیم یا خیر.

از سوی دیگر سخنگوی واتس اپ این ادعاها بی پایه و اساس خواند و اضافه کرد ظهور چت بات ها در پلتفرم‌های این شرکت به سیستم‌هایی از شرکت فشار وارد می‌کند که برای پشتیبانی طراحی نشده اند. که این اشاره‌ای به سیستم‌های هوش مصنوعی ارائه‌شده از سوی دیگر شرکت‌ها است.

او در ادامه گفت: با این حال، فضای هوش مصنوعی بسیار رقابتی است و مردم به روش‌های مختلفی از جمله فروشگاه‌های اپلیکیشن، موتورهای جست‌وجو، خدمات ایمیل، یکپارچه‌سازی‌های مشارکتی و سیستم‌عامل‌ها به خدمات موردنظر خود دسترسی دارند.»

اتحادیهٔ اروپا نخستین منطقه در جهان بود که یک چارچوب قانونی جامع برای هوش مصنوعی ایجاد کرد و در قانون هوش مصنوعی (AI Act) خطوط راهنما برای سیستم‌های هوش مصنوعی و قوانین مربوط به برخی کاربردهای پرخطر را تعیین کرد.