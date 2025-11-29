روسیه تهدید کرد واتس اپ را تعطیل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مسکوتایمز، راسکامنادزر رگولاتور رسانه روسیه اعلام کرد محدودیت‌های جدیدی برای واتس اپ وضع می‌کند زیرا این پلتفرم به طور مرتب قوانین کشور را نقض کرده و اگر به طور کلی از قوانین پیروی نکند، ممکن است مسدود شود.

این رگولاتور، پیام رسان متعلق به شرکت آمریکایی متا را متهم کرد که از آن برای سازماندهی و انجام فعالیت‌های تروریستی و همچنین تسهیل کلاهبرداری جرایم دیگر استفاده می‌شود.

راسکامنادزر در بیانیه ای اعلام کرد: واتس اپ از الزاماتی که با هدف جلوگیری ومتوقف کردن جرایم در روسیه طراحی شده اند، پیروی نمی‌کند. به همین دلیل راسکامنادزر به طور مداوم اقدامات محدود کننده ای درباره آن انجام می‌دهد. این محدودیت‌ها گسترش می‌یابند.

هشدار مذکور در حالی اعلام می‌شود که ساکنین مسکو از مشکلات گسترده در دسترسی به واتس اپ خبر داده اند. کاربران این پیامرسان در روسیه نیز طی روزهای اخیر اختلالات مشابهی را گزارش کرده بودند.

راسکامنادزر در آگوست سال جاری میلادی اعلام کرد تماس‌های صوتی و تصویری در واتس اپ و تلگرام را به عنوان بخشی از یک اقدام ضد کلاهبری محدود می‌کند.

این نهاد نظارتی روسیه اعلام کرده اگر واتس‌اپ به هشدارهایش توجه نکند و فعالیت‌هایش را با قوانین روسیه هماهنگ نکند، به سرعت آن را مسدود خواهد کرد. همچنین رگولاتور مذکور از کاربران خواست به مکس، یک پیام‌رسان تحت حمایت دولت که اوایل امسال به عنوان جایگزینی برای برنامه‌های خارجی راه‌اندازی شد، روی آورند. مکس، که مقامات آن را به عنوان یک پلتفرم امن برای مدارس، دانشگاه‌ها و سازمان‌های دولتی تبلیغ می‌کنند، اکنون باید به طور پیش فرض روی تمام تلفن‌های هوشمند و رایانه‌های فروخته شده در روسیه نصب شده باشد.