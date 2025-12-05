حضور «کارخانه صنایع سرگرمی دیجیتال مهوا» در فوروم مشترک ایران و روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، فوروم همکاریهای ایران و روسیه این روزها با حضور هیئتهای تجاری، فناورانه و فرهنگی دو کشور در حال برگزاری است و زمینهای تازه برای توسعه همکاریهای دوجانبه در حوزههای فناورانه، دیجیتال و صنایع خلاق فراهم کرده است.
در این رویداد، کارخانه صنایع سرگرمی دیجیتال مهوا بهعنوان یکی از ۱۸ شرکت منتخب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور دارد و جلسات تخصصی B۲B با شرکتهای متناظر روسی برگزار میکند. انتخاب مهوا نشاندهنده ظرفیتهای ایران در زمینه صنایع سرگرمی، تولید محتوای دیجیتال، فناوری رسانهای و توسعه زیرساختهای تولید بصری است.
هدف از برگزاری این نشستها، گسترش همکاریهای مشترک در حوزههایی همچون ایجاد و توسعه همکاریهای تجاری دوجانبه، تولید محتوای مشترک بین ایران و روسیه، تأسیس استودیوهای مشترک و خطوط تولید سرگرمی، ورود محتوای ایرانی به پلتفرمها، رسانهها و بازار روسیه و ایجاد مسیرهای تازه صادرات خدمات و محصولات فرهنگی و دیجیتال است.
با توجه به محدود بودن دسترسی محتوای ایرانی در بازار روسیه طی سالهای گذشته، این فوروم فرصتی بیسابقه برای ورود شرکتهای ایرانی به بازار این کشور و گسترش صادرات محصولات فرهنگی دانسته میشود.
انتظار میرود نتایج این جلسات، مسیر همکاریهای جدیدی را در حوزه سرگرمی، انیمیشن، بازیهای ویدئویی، فناوری تولید محتوا و خدمات خلاق میان دو کشور باز کند.
