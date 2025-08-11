به گزارش خبرنگار مهر، «چشمانداز» نخستین نشریه تخصصی بازیهای دیجیتال در بخشهای مختلفی همچون بخش پیشخوان با مقالهای از فرزانه شریفی سردبیر نشریه، بخش پیشرو، بخش بازینمای جهان (جایگاه بازیهای دیجیتال در صنایع خلاق: پیوند فناوری، فرهنگ و اقتصاد)، بخش تجربهخوانی بازی (جدی الفباشی بازیخوانی)، بخش خلاق باش (صنایع خلاق، نقطهای برای شروع)، بخش بازینما (چگونه صنعت بازی میتواند پیشران صنایع فرهنگی و خلاق شود؟)، بخش بازینمای ایران (صنایع خلاق و بازیهای ویدئویی در ایران) و بخش مقاله گیمینگ (بازهای ویدئویی، موتور محرک صنایع خلاق) منتشر شد.
چشمانداز به دنبال ایجاد پلی میان سه ضلع اصلی زیستبوم بازیهای دیجتال است؛ پژوهشگران و دانشگاهیان، بازیسازان و توسعهدهندگان و سیاستگذاران و فعالان فرهنگی. این نشریه بستری برای همافزایی فکری، انتقال تجربه و تحلیل روندهای جهانی و بومی صنعت بازی فراهم میکند.
محتوای اولین شماره نشریه چشمانداز که توسط اعضای هیئت تحریریه و بازی پژوهان به سردبیری فرزانه شریفی تهیه شده است، شامل بخشهایی متنوعی است که به بررسی جایگاه بازیهای دیجیتال در صنایع خلاق، تجربهخوانی بازیهای جدی، نقش بازی به عنوان پیشران فرهنگی و مصاحبه با فعالان این صنعت میپردازد.
انتشار این نشریه در پاسخ به خلأ موجود در حوزه رسانهای، مطالعات علمی و تحلیلی بازیهای دیجیتال در کشور توسط ستاد فناوریهای نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق است.
برخی از مطالب این نشریه شامل بازینمای جهان: پیوند فناوری، فرهنگ و اقتصاد در صنعت بازی، تجربهخوانی بازی جدی الفباشی، بررسی ظرفیتهای صنایع خلاق برای بازیسازان، مصاحبه با محمدامین شهیدی، مدیر استودیو بلککیوب گیمز و چشماندازی از بازیهای ویدئویی در بستر ایران است.
در بخشی از این نشریه آمده است:
در دهههای اخیر، صنعت بازیهای دیجیتال از یک ابزار سرگرمی صرف فراتر رفته و به یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی جهانی تبدیل شده است. این صنعت با بهرهگیری از فناوریهای نوین و گسترش بازارهای مصرفی جهانی، نقشی کلیدی در پیشبرد توسعه تکنولوژیک و شکل دهی به اقتصاد دیجیتال و خلاق ایفا میکند.
تداوم این روند جایگاه بازیهای دیجیتال را بهعنوان یکی از بازیگران مؤثر و راهبردی در اقتصاد جهانی تثبیت و آن را به یکی از ارکان اصلی زیستبوم صنایع خلاق و فرهنگی تبدیل کرده است. از منظر سیاستگذاری اقتصادی، سهم چشمگیر این صنعت در خلق ارزش افزوده، ظرفیت بالای آن برای افزایش تولید ناخالص داخلی و توانایی گسترده آن در ایجاد اشتغال، سبب شده است تا بسیاری از کشورها برنامههای هدفمندی برای توسعه و ارتقای جایگاه صنعت بازی تدوین و اجرا کنند.
این کشورها در تلاشاند تا سهم این صنعت را در اقتصاد خلاق خود افزایش دهند و آن را به یکی از پیشرانهای اصلی رشد اقتصادی، فرهنگی و فناورانه تبدیل کنند. علاوه بر ابعاد اقتصادی، صنعت بازی به بستری مؤثر برای روایتگری فرهنگی، دیپلماسی نرم و انتقال مفاهیم آموزشی بدل شده است؛ ویژگیهایی که سبب شده بسیاری از کشورها این صنعت را در برنامههای توسعه فرهنگی و اقتصادی خود لحاظ کنند. نگاهی به آمار و ارقام جهانی این صنعت، اهمیت اقتصادی آن را بهوضوح نمایان میسازد.
بهطور مثال، درآمد جهانی این صنعت که شامل انواع مختلف بازیها از جمله بازیهای فیزیکی، موبایلی، ابری، آنلاین و… است، برای سال ۵۲۰۲ معادل ۶۴.۲۲۵ میلیارد دلار آمریکا پیشبینی شده است؛ رقمی که از درآمد جهانی بخشهایی همچون موسیقی، سینما و نشر پیشی گرفته و نشاندهنده ظرفیت چشمگیر این حوزه برای سودآوری پایدار و بلندمدت است. در این میان، بخش بزرگی از درآمد صنعت بازی متعلق به بازیهای دیجیتال است...
