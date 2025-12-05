به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ علی جهانشاهی روز جمعه ۱۴ آذر ۱۴۰۴ در حاشیه برگزاری آزمون سراسری ورودی دانشگاه‌های افسری در دانشگاه افسری امام علی (ع)، گفت: نیروهای چهارگانه ارتش به منظور تکمیل کادر افسری خود، از میان جوانان مؤمن، متعهد و انقلابی در رشته‌های علوم تجربی، ریاضی، علوم انسانی و معارف، نسبت به جذب افسران اقدام می‌کنند. این فرآیند از طریق دفاتر استخدامی که در سراسر کشور دایر است، و همچنین با عضویابی از طریق پایگاه‌های بسیج، مساجد و مدارس انجام می‌گیرد.

وی افزود: امروز شاهد برگزاری آزمون ورودی این عزیزان هستیم که در ۲۶ حوزه در سراسر کشور برگزار می‌شود. این آزمون با حضور نمایندگان سازمان سنجش و سایر عزیزان مرتبط انجام می‌پذیرد. داوطلبانی که در این امتحان موفق به کسب نمره قبولی می‌شوند، در مراحل بعدی پذیرش و استخدام شامل پایش سلامت، مصاحبه‌ها و تحقیقات لازم قرار خواهند گرفت.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در خصوص استقبال جوانان از این آزمون گفت: امسال استقبال بسیار خوبی صورت گرفته است و تعداد زیادی از جوانان عزیز ما در این آزمون شرکت کرده‌اند و امیدوارم که بتوانند مراحل پذیرش و گزینش را با موفقیت پشت سر بگذارند.

امیر سرتیپ دوم اصغر علیپور معاون نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش هم در حاشیه برگزاری این آزمون، گفت: آزمون به‌صورت همزمان در ۲۶ حوزه امتحانی در سراسر کشور برگزار شد و داوطلبان نیروهای چهارگانه ارتش شامل نیروی زمینی، پدافند هوایی، نیروی هوایی و نیروی دریایی در آن به رقابت پرداختند.

وی استقبال جوانان در این دوره را خوب ارزیابی کرد و افزود: با وجود شرایط خاص و تجربه جنگ ۱۲ روزه کشور، حضور جوانان در این آزمون با انگیزه و علاقه‌مندی بالا همراه بوده و شاهد مشارکت گسترده داوطلبان هستیم.

معاون نیروی انسانی نزاجا درباره شرایط سنی و مدارک موردنیاز نیز گفت: داوطلبان رشته‌های ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی و معارف اسلامی می‌توانند در این آزمون شرکت کنند و متقاضیان باید بین ۱۷ تا ۲۵ سال سن داشته باشند. نتایج اولیه آزمون تیرماه اعلام می‌شود و دوره‌های آموزشی پذیرفته‌شدگان نیز از شهریورماه آغاز می‌شود.