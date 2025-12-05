  1. سیاست
آزمون ورودی دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، صبح امروز جمعه، ۱۴ آذر همزمان در تهران و ۲۶ حوزه در سراسر کشور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ علی جهانشاهی روز جمعه ۱۴ آذر ۱۴۰۴ در حاشیه برگزاری آزمون سراسری ورودی دانشگاه‌های افسری در دانشگاه افسری امام علی (ع)، گفت: نیروهای چهارگانه ارتش به منظور تکمیل کادر افسری خود، از میان جوانان مؤمن، متعهد و انقلابی در رشته‌های علوم تجربی، ریاضی، علوم انسانی و معارف، نسبت به جذب افسران اقدام می‌کنند. این فرآیند از طریق دفاتر استخدامی که در سراسر کشور دایر است، و همچنین با عضویابی از طریق پایگاه‌های بسیج، مساجد و مدارس انجام می‌گیرد.

وی افزود: امروز شاهد برگزاری آزمون ورودی این عزیزان هستیم که در ۲۶ حوزه در سراسر کشور برگزار می‌شود. این آزمون با حضور نمایندگان سازمان سنجش و سایر عزیزان مرتبط انجام می‌پذیرد. داوطلبانی که در این امتحان موفق به کسب نمره قبولی می‌شوند، در مراحل بعدی پذیرش و استخدام شامل پایش سلامت، مصاحبه‌ها و تحقیقات لازم قرار خواهند گرفت.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در خصوص استقبال جوانان از این آزمون گفت: امسال استقبال بسیار خوبی صورت گرفته است و تعداد زیادی از جوانان عزیز ما در این آزمون شرکت کرده‌اند و امیدوارم که بتوانند مراحل پذیرش و گزینش را با موفقیت پشت سر بگذارند.

امیر سرتیپ دوم اصغر علیپور معاون نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش هم در حاشیه برگزاری این آزمون، گفت: آزمون به‌صورت همزمان در ۲۶ حوزه امتحانی در سراسر کشور برگزار شد و داوطلبان نیروهای چهارگانه ارتش شامل نیروی زمینی، پدافند هوایی، نیروی هوایی و نیروی دریایی در آن به رقابت پرداختند.

وی استقبال جوانان در این دوره را خوب ارزیابی کرد و افزود: با وجود شرایط خاص و تجربه جنگ ۱۲ روزه کشور، حضور جوانان در این آزمون با انگیزه و علاقه‌مندی بالا همراه بوده و شاهد مشارکت گسترده داوطلبان هستیم.

معاون نیروی انسانی نزاجا درباره شرایط سنی و مدارک موردنیاز نیز گفت: داوطلبان رشته‌های ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی و معارف اسلامی می‌توانند در این آزمون شرکت کنند و متقاضیان باید بین ۱۷ تا ۲۵ سال سن داشته باشند. نتایج اولیه آزمون تیرماه اعلام می‌شود و دوره‌های آموزشی پذیرفته‌شدگان نیز از شهریورماه آغاز می‌شود.

