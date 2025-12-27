به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاحیه چهاردهمین المپیاد فرهنگی _ ورزشی دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح امروز (شنبه) با حضور فرماندهان عالی‌رتبه ارتش، سپاه پاسداران و سایر نیروهای مسلح در دانشگاه افسری امام علی (ع) برگزار شد.

در این مراسم که به میزبانی دانشگاه افسری امام علی (ع) انجام گرفت، امیرسرتیپ دوم جمشید فولادی رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی ستاد کل نیروهای مسلح، امیرسرتیپ دوم حسین امیدی رئیس سازمان تربیت بدنی ارتش، امیرسرتیپ دوم علی مهدوی فرمانده دانشگاه افسری امام علی (ع) و جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح حضور داشتند.

این رویداد فرهنگی _ ورزشی بزرگ با مشارکت حدود هزار ورزشکار از ۲۰ دانشگاه و مؤسسه آموزشی نظامی برگزار می‌شود. دانشگاه‌های شرکت‌کننده شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی ارتش، صنعتی مالک‌اشتر، جامع امام حسین (ع)، افسری امام حسین (ع)، شهید مطهری سپاه، امیرالمومنین (ع) سپاه، بقیةالله سپاه، عاشورا سپاه، افسری امام علی (ع) ارتش، پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) ارتش، علوم و فنون فارابی ارتش، علوم و فنون هوایی شهید ستاری، امام حسن مجتبی (ع) فراجا، امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) سپاه، دانشکده امام هادی (ع) سپاه و دانشکده شهید محلاتی سپاه می‌باشند.

در پایان مراسم افتتاحیه و به مناسبت میلاد مبارک حضرت مسیح (ع)، از خانواده‌های شهیدان مسیحی روبرت لازار و سرگون آکویانس و همچنین جانباز مسیحی آلبرت یوسفی تقدیر شد.