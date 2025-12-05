  1. استانها
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۴

یک محموله تاریخی ۲۸۰۰ ساله در فریدونکنار کشف شد

فریدونکنار- دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از کشف یک محموله تاریخی دو هزار و ۸۰۰ ساله با ارزش حدود هزار میلیارد تومان در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید غلام‌حسن اصغری گفت: حسب گزارش واصله از پلیس آگاهی شهرستان فریدونکنار مبنی بر احتمال وجود اشیای با قدمت تاریخی و فعالیت غیرقانونی در این حوزه، بلافاصله دستور بازرسی و اقدام فوری به مراجع انتظامی صادر شد.

دادستان فریدونکنار افزود: این عملیات به صورت مشترک با همراهی کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و پلیس امنیت اقتصادی استان اجرا و در جریان این بازرسی، تعداد قابل توجهی از اشیای ممنوعه و تاریخی که جزو میراث فرهنگی کشور محسوب می‌شوند، کشف و ضبط شد.

اصغری با اعلام دستگیری ۴ متهم اصلی و توقیف ۳ دستگاه خودروی مرتبط با این پرونده تصریح کرد: در بررسی اولیه که توسط کارشناسان میراث فرهنگی بر روی اشیای مکشوفه انجام گرفت، قدمت این آثار، بیش از ۲۸۰۰ سال و ارزش اولیه آن حدود هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

وی بر عزم جدی دستگاه قضائی برای برخورد قاطع با قاچاقچیان و تخریب‌کنندگان میراث فرهنگی کشور تاکید کرد و گفت: میراث فرهنگی، هویت تاریخی ملت ایران است و هرگونه تعرض به آن، تعرض به هویت ملی محسوب می‌شود.

اصغری خاطرنشان کرد: برای متهمان، پرونده قضائی تشکیل شده و تحقیقات برای شناسایی سایر افراد مرتبط و شبکه قاچاق با حساسیت و دقت ویژه در حال انجام است.

