کشف ۱۱۳ اشیای تاریخی فرهنگی در شهرستان فریدونکنار

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا کردان گفت: در پی گزارش میراثبانان افتخاری مبنی بر نگهداری اشیای تاریخی توسط فردی با هویت مشخص در منزل شخصی خود در شهرستان فریدونکنار، مأموران یگان حفاظت با همکاری پلیس آگاهی و با هماهنگی مقام قضائی، از محل مورد نظر بازدید و موفق به کشف و ضبط ۱۱۳ قطعه شیء تاریخی شدند.
وی افزود: اشیای مکشوفه شامل سکههای طلا، نقره و مس، گردنبند، گوشواره، خنجر و سنگهای قدیمی متعلق به دورههای مختلف تاریخی بوده و از ارزش فرهنگی و باستانی قابل توجهی برخوردار هستند.
سرهنگ کردان ادامه داد: در این عملیات سه نفر دستگیر و متهمان برای انجام تحقیقات فنی و طی مراحل قضائی به پلیس آگاهی شهرستان فریدونکنار و دادسرای عمومی و انقلاب معرفی شدند.
وی در پایان از همکاری مؤثر دادستانی و فرماندهی انتظامی شهرستان فریدونکنار در اجرای این عملیات قدردانی کرد.
