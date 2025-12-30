کشف ۳۰۸ اشیای تاریخی دوره هخامنشی و ساسانی در چالوس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن سلیمانی اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر قصد فروش تعدادی اشیای تاریخی توسط فردی در شهرستان چالوس، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی قرار گرفت.

وی افزود: پس از هماهنگی‌های قضائی و انجام اقدامات اطلاعاتی، متهم شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی چالوس با بیان اینکه در این عملیات ۳۰۸ قطعه شیء تاریخی کشف شد، تصریح کرد: این اقلام شامل اشیای زینتی و زیورآلاتی نظیر گوشواره، انگشتر، مهره‌های سنگی و مروارید است که بنا بر نظر کارشناسان میراث فرهنگی، متعلق به دوره‌های هخامنشی، ساسانی و عصر اسلامی هستند.

سرهنگ سلیمانی خاطرنشان کرد: اصالت این اشیای تاریخی توسط کارشناسان میراث فرهنگی تأیید شده است، اما تاکنون قیمت‌گذاری نشده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه این آثار بخشی از فرهنگ و تمدن غنی کشور محسوب می‌شوند، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شده و تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد.