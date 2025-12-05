پزشکیان: توسعه زیرساخت حمل و نقل عمومی وظیفه اصلی دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که دولت روند بررسی ساختار جدید و نقشه اجرای طرح راه‌آهن حومه‌ای تهران را دنبال کرده است.

رئیس جمهور نوشت: پیگیری توسعه راه‌آهن حومه‌ای تهران؛ دیشب گزارش ساختار جدید و نقشه اجرا بررسی شد. دولت با شرط عدم بارگذاری جمعیتی و صنعتی جدید در تهران، با تمام توان حامی پروژه است.

توسعه زیرساخت حمل و نقل عمومی وظیفه اصلی دولت است. از اصحاب رسانه می‌خواهم از دستگاه‌ها پیگیری مستمر کنند.

پزشکیان تاکید کرد که دولت حمایت خود را منوط به جلوگیری از هرگونه فشار جمعیتی یا صنعتی تازه بر تهران می‌داند و از رسانه‌ها خواست روند اجرای پروژه را با جدیت دنبال کنند.