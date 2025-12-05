  1. سیاست
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۲

پزشکیان: توسعه زیرساخت حمل و نقل عمومی وظیفه اصلی دولت است

رئیس‌جمهور در پیامی بر حمایت دولت از توسعه راه‌آهن حومه‌ای تهران خبر داد و نوشت: توسعه زیرساخت حمل و نقل عمومی وظیفه اصلی دولت است. از اصحاب رسانه می‌خواهم از دستگاه‌ها پیگیری مستمر کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که دولت روند بررسی ساختار جدید و نقشه اجرای طرح راه‌آهن حومه‌ای تهران را دنبال کرده است.

رئیس جمهور نوشت: پیگیری توسعه راه‌آهن حومه‌ای تهران؛ دیشب گزارش ساختار جدید و نقشه اجرا بررسی شد. دولت با شرط عدم بارگذاری جمعیتی و صنعتی جدید در تهران، با تمام توان حامی پروژه است.

پزشکیان تاکید کرد که دولت حمایت خود را منوط به جلوگیری از هرگونه فشار جمعیتی یا صنعتی تازه بر تهران می‌داند و از رسانه‌ها خواست روند اجرای پروژه را با جدیت دنبال کنند.

کد خبر 6678671
نفیسه عبدالهی

    • IR ۱۸:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      1 0
      پاسخ
      اصلاح زیرساخت‌ها ، با کدام پول و با کدام بودجه . وظیفه اصلی دولت ، رفع تحریم‌هاست ، شاید بدین واسطه شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای شود که بتوان زیرساخت‌ها را اصلاح کرد وگرنه قطعاً امیدی نیست .
    • IR ۲۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      0 0
      پاسخ
      اگر توسعه زیرساخت حمل و نقل عمومی وظیفه اصلی دولت است سئوال اینجاست که پس چرا عمل و اجرا نکرده است و عمل و اجرا نمی کند
    • IR ۲۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      0 0
      پاسخ
      توسعه زیرساخت حمل و نقل عمومی با پول مردم تامین می شود، نه با دولت

