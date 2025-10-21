اجرای طرح «چتر وایرلس» در دانشگاه علامه طباطبائی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشته آزادی پرند، مدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی به تشریح دستاوردهای این مرکز در طی دو سال اخیر پرداخت و با اشاره به اجرای دو پروژه مهم، افزود: طرح «چتر وایرلس» با هدف فراهم کردن اینترنت پایدار در تمامی مکانهای متعلق به دانشگاه، یکی از این پروژههای مهم بود که در قسمتهای مختلف دانشگاه از جمله پردیسهای ۱ و ۲، خوابگاههای شهید همت و شهید سلامت و دانشکده اقتصاد اجرایی شده و طراحی و اجرای آن در دانشکدههای ادبیات فارسی و زبانهای خارجی و علوم اجتماعی در حال انجام است.
وی ادامه داد: این طرح سبب سهولت استفاده از سرویس اینترنت شده است به طوری که کاربر پس از یک بار اتصال به اینترنت، تا زمانی که از محدوده دانشگاه خارج نشود، متصل بوده و نیاز به اتصال مجدد در ساختمانهای مختلف نخواهد داشت. البته در آینده نزدیک، این شبکه در سایر بخشهای باقیمانده دانشگاه نیز گسترش خواهد یافت.
ایمنسازی اطلاعات کاربران با راهاندازی درگاه علامه
وی به دومین پروژه مهم اشاره کرده و گفت: دومین پروژه مهم، «درگاه علامه» است که هدف آن یکپارچهسازی سامانههای مختلف دانشگاه و واگذاری فرآیند احراز هویت به یک سامانه مرکزی است. پیشتر مکانیزم ورود در برخی از سامانهها به اندازه کافی ایمن و مطابق با تکنولوژیهای امنیتی روز نبود. علاوه بر این تعدد نام کاربری و کلمه عبور موجب عدم رغبت کاربران برای ورود به برخی سامانهها شده بود. با راهاندازی درگاه، این اطلاعات به صورت امن با استفاده از تکنولوژیهای امنیتی بهروز و بهصورت یکپارچه نگهداری و دسترسی شرکتها به این اطلاعات محدود شده است. این سامانه همچنین کمک میکند کاربران تنها با یک بار ورود به درگاه، به تمامی سامانههای مرتبط دسترسی پیدا کنند. این امر مشکلات مربوط به فراموشی و تعدد کلمه عبور را کاهش داده است.
امکان ثبت حضور و غیاب دانشجویان استفاده از وبسرویس و تشخیص چهره
پرند در بخش دیگری به معرفی سامانه حضور و غیاب دانشجویی پرداخت و تصریح کرد: این سامانه به صورت برخط با سامانه گلستان ارتباط داشته و امکان ثبت حضور و غیاب دانشجویان را با استفاده از وبسرویس و تشخیص چهره فراهم میکند و در صورت مجازی شدن کلاسها، کاربرد آن افزایش مییابد.
ایجاد سامانه برای اساتید دانشگاه علامه که حتی در شرایط قطع اینترنت جهانی امکان ارائه سرویس وجود دارد
وی ادامه داد: علاوه بر این، سامانههای دیگری نیز مانند «اتاق گفتوگو» برای اعضای هیئت علمی توسعه یافته است که امکان برگزاری جلسات آنلاین و وبینارهای خصوصی را فراهم میکند. ویژگی مهم این سامانه امکان ارائه سرویس حتی در شرایط قطع اینترنت جهانی است.
وی افزود: ارائه منابع محاسباتی خدمت جدید دیگری است که مرکز فناوری اطلاعات برای انجام پروژههای پژوهشی و شبیهسازی مدلهای هوش مصنوعی در اختیار استادان قرار میدهد. استفاده از این منابع از زمستان سال ۱۴۰۳ گذشته ممکن بوده و در حال حاضر استادان از دانشکدههای اقتصاد، ریاضی و آمار، علوم رایانه و مدیریت از آن استفاده میکنند.
بازسازی کامل زیرساختهای فناوری اطلاعات؛ پایداری سرویسها
مدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه بهینهسازی زیرساختهای فناوری اطلاعات، منجر به پایداری سرویسها شده است، افزود: ناترازی و قطعی برق در اواخر سال گذشته و به طور خاص در سال جاری مشکلاتی را برای سرورها و سامانههای حیاتی دانشگاه مانند سامانه تغذیه ایجاد میکرد که با تغییرات و تمهیدات انجام شده در محدوده منابع مالی دانشگاه، مرتفع شده و در حال حاضر، تمامی سامانههای دانشگاه بدون مشکل و با درصد پایداری و دسترسپذیری بالایی حتی در مواقع اضطراری در حال ارائه خدمات هستند.
وی در ادامه گفت: پشتیبانی از آزمونهای مجازی دکتری که با زیرساخت اسکایروم انجام میشود و همچنین تلاش برای ارتقای سیستمهای اداری و استادان، از جمله کاهش فرآیندهای دستی و تسهیل در اخذ مدارک و ترفیعها، خدمات دیگری است که با همت متخصصان مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه ارائه میشود.
هوشمندسازی، تنها راهکار برای بهینهسازی ساختارهای دانشگاه
پرند با تاکید بر هدف نهایی دانشگاه برای تبدیل شدن به دانشگاه هوشمند با کمترین نیروی انسانی و هزینههای ممکن، گفت: هوشمندسازی تنها مسیر برای تضمین پویایی و رقابتپذیری دانشگاه در عصر کنونی است. باور دارم با بهرهگیری از فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و سیستمهای خودکار، میتوان ساختارها را به صورت هوشمند و کمهزینه مدیریت کرد.
وی در پایان با اشاره چالشهای مالی و تغییرات قیمت ارز که مشکلاتی در تامین تجهیزات و امکانات پایدار ایجاد کرده است، بر اهمیت آمادگی در برابر بحرانهایی مانند پاندمی و جنگ تاکید کرد و گفت: دانشگاه باید بتواند آموزش و فعالیتهای خود را به صورت مجازی و داخلی ادامه دهد.
