آشوری: هرمزگان نقش راهبردی در تأمین نیازهای اساسی کشور دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری گفت: مبادلات مرزی مبنای تعامل استان‌های مرزی با همسایگان است و استان هرمزگان به‌دلیل موقعیت راهبردی خود و برخورداری از طولانی‌ترین مرز با کشورهای همجوار، از جایگاهی ویژه در این عرصه برخوردار است.

وی افزود: هرمزگان با پنج کشور عمان، امارات، قطر، بحرین و عربستان هم‌مرز است و بر اساس سیاست‌های کلان نظام و قوانین موضوعه آمده است، ظرفیت همجواری با این کشورها می‌تواند بستری پویا و پایدار برای مبادلات مرزی ایجاد کند.

آشوری افزود: بر اساس قانون مبادلات مرزی، بزرگ‌ترین بندر تجاری کشور یعنی بندر شهید رجایی در این استان قرار دارد. وجود ۲۲ بندر تجاری در هرمزگان که هر کدام بر پایه برنامه‌های خاص خود در مبادلات مرزی نقش‌آفرینی می‌کنند، اهمیت این استان را دوچندان کرده است.

استاندار هرمزگان گفت: بندر شهید رجایی کانون اصلی فعالیت‌های تجاری کشور است و کارآفرینان، سرمایه‌گذاران، صادرکنندگان و واردکنندگان بخش عمده عملیات تجاری خود را از طریق این بندر انجام می‌دهند. برخی بنادر دیگر مانند شهید باهنر و بندرلنگه نیز در قالب تقسیم کار منطقه‌ای، وظایف تخصصی خود را ایفا می‌کنند.

وی گفت: شماری از بنادر استان نیز مسئولیت معاملات خرد مانند رویه ملوانی و پیله‌وری را بر عهده دارند که از موضوعات مهم مبادلات مرزی است. بر اساس آمار گمرکات، حدود ۲۵ میلیون تن کالای صادراتی و چهار میلیون تن کالای وارداتی در سال گذشته از طریق بنادر هرمزگان مبادله شده و بخش قابل توجهی از تجارت خارجی کشور به این استان اختصاص دارد.

استاندار هرمزگان اضافه کرد: با اختیاراتی که به استانداران مرزی داده شده، مبادلات مرزی باید هم در راستای تأمین نیازهای اساسی استان و کشور و هم بر مبنای ظرفیت‌های تولیدی صادرات‌محور انجام شود. روابط تجاری هرمزگان با امارات، عمان و قطر بسیار خوب است و تجارت خرد نیز بر همین پایه استمرار دارد.

وی گفت: بخشی از نیازهای این کشورها مانند سیفی‌جات و برخی اقلام گوشتی از طریق ظرفیت‌های تولیدی استان تأمین می‌شود و در مقابل، برخی نیازهای داخلی کشور نظیر برنج، روغن و سایر اقلام اساسی از مسیر این مبادلات فراهم می‌شود.

آشوری افزود: توسعه سریع کشورهای عربی نیز سبب شده نیازهای ساختمانی آنان از طریق تولیدات هرمزگان تأمین شود و این مصالح در زیرساخت‌های آنان مورد استفاده قرار گیرد.

استاندار هرمزگان گفت: اساس حرکت ما بر مبنای پایداری تجارت مرزی و احترام متقابل در روابط با کشورهای همسایه است؛ موضوعی که در بزنگاه‌های تاریخی به تأمین نیازهای اساسی کشور کمک کرده است. اشکال مختلف مبادلات از جمله تهاتر و نیز بهره‌گیری از ظرفیت تجار ایرانی مقیم امارات، عمان و قطر در تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز استان و کشور مؤثر بوده است.

وی گفت: در جمع‌بندی می‌توان گفت که هرمزگان در حوزه تجارت و بازرگانی یکی از راهبردی‌ترین استان‌های کشور است و نقش‌آفرینی آن در صادرات و واردات کالاها، اساسی و استراتژیک، انکارناپذیر است. این ظرفیت‌ها علاوه بر ابعاد اقتصادی و تجاری، می‌تواند در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و سایر عرصه‌های تعامل منطقه‌ای نیز کارآمد باشد.

استاندار هرمزگان گفت: حسن همجواری ایران با استان‌های همسایه و کشورهای منطقه و پیوند تاریخی و تمدنی میان مردم دو سوی خلیج فارس، زمینه‌ساز شکل‌گیری یک ارتباط ناگسستنی شده است که امکان بهره‌مندی مشترک از ظرفیت‌های مختلف، به‌ویژه در حوزه اقتصادی، را فراهم کرده است.