سیستان و بلوچستان بهترین بازار صادراتی کشور را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، حمید زادبوم در کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی و شورای ساماندهی مبادلات مرزی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: ظرفیت‌های بالای این استان در زمینه ارتباط خارجی با سه کشور افغانستان، پاکستان و عمان فرصت‌های تجاری بسیار خوبی برای این منطقه و سه کشور یادشده فراهم کرد که هنوز از آن به خوبی بهره گرفته نشده است.

وی افزود: ظرفیت ۱۵ میلیارد دلاری صادرات به کشور پاکستان سهم سیستان و بلوچستان است که باید فعالان اقتصادی کلان را به این سمت سوق داد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت مبادلات مرزی با کشورهای همسایه سیستان و بلوچستان بویژه افغانستان گفت: به منظور افزایش تبادلات تجاری ایران و افغانستان با هماهنگی وزارت امورخارجه در ستاد مشترک کمک خواهیم کرد موانع برطرف شود.

استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این نشست با بیان اینکه این استان گلوگاه صادرات و واردات کالاست که می‌توان از این ظرفیت با در نظر گرفتن استاندارد به بهترین شکل بهره گرفت، گفت: برطرف شدن موانع در حوزه مبادلات مرزی سبب رونق تجارت و اقتصاد در منطقه خواهد شد.

احمدعلی موهبتی افزود: به منظور افزایش تبادلات مرزی سیستان و بلوچستان ضروری است اتاق بازرگانی استان در کشورهای مختلف منطقه نظیر چین و هندوستان حضوری فعال داشته تا در عرصه اقتصادی تأثیر گذاری آن در کلان و وسیع باشد.

وی تاکید کرد: خاص دیده شدن سیستان و بلوچستان در حوزه اقتصادی مصداق عینی عدالت است چراکه ظرفیت‌های بی‌نظیر و مطلق آن همچون برخورداری از تنها بندر اقیانوسی کشور متحول کننده اقتصاد ملی است.

استاندار سیستان و بلوچستان بر حمایت از راه‌اندازی نمایشگاه‌های ملی و منطقه‌ای در این استان و ساخت پایانه‌های صادراتی تاکید کرد و افزود: در برنامه هفتم توسعه باید قوانین مورد نیاز با همکاری نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برای توسعه همه جانبه این استان تدوین شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این نشست گفت: این استان با وجود سهم ۲۰ درصدی از مرزهای کشور تنها سهم ۹ درصدی در تجارت را برعهده دارد که با وجود ظرفیت‌های فراوان آن و زیر ساخت‌های موجود قابل قبول نیست.

ماندانا زنگنه افزود: همچنین نیمی از جمعیت سیستان و بلوچستان را مرزنشینان تشکیل می‌دهند که ظرفیت بسیار خوبی را برای مبادلات اقتصاد و بهبود روابط با کشورهای همسایه فراهم کرده است.

وی تأمین کالای اساسی نظیر گوشت و برنج را از ظرفیت‌های منحصر به فرد سیستان و بلوچستان در حوزه مبادلات مرزی عنوان کرد و افزود: ضروری است بخش قابل توجهی از نیازهای کشور در حوز کالاهای اساسی از این استان تأمین و روانه بازار مصرف شود.

معاون استاندار سیستان و بلوچستان اظهار داشت: از آنجایی که ۷۰ درصد تجارت در این استان از طریق بازارچه‌های مرزی و مردم بومی و ۳۰ درصد باقی‌مانده از پایانه‌های مرزی انجام می‌شود تعیین تکلیف سریع پیله وران ضروری است.

وی استفاده از ظرفیت سیستان و بلوچستان در اقتصاد ملی، تصمیم گیری در خصوص عوارض مواد معدنی، افزایش حجم کالای وارداتی مرزنشینان، راه اندازی کمیته مشترک تجاری با افغانستان و تقویت ناوگان حمل و نقلی در پایانه‌های مرزی را از جمله اقدامات مهم به منظور افزایش نقش آفرینی استان در سطح ملی و رفع موانع این حوزه عنوان کرد.