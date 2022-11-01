بندرگاه های شرق هرمزگان نیازمند زیرساخت کشتیرانی و گمرکی

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، مختار رحیمی: شالوده اصلی و اولیه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای حفظ روابط دوستانه و تعامل با کشورهای همسایه تنظیم شده است. این رابطه در سال‌های گذشته با کشورهای همسایه فراز و نشیب‌های متعددی را پشت سر گذاشت.

رابطه با کشورهای منطقه در دولت سیزدهم وارد مرحله جدیدی شده است. سیاست همسایگی در دولت سیزدهم به یک نگاه راهبردی تبدیل شد. رئیس جمهور در همان روزهای اول فعالیت دولت سیزدهم بر آن تاکید داشته است، تا اینکه از منابع، قابلیت‌ها و ظرفیت‌هایی که در کشورهای همسایه وجود دارد برای تأمین منافع متقابل استفاده شود. یقیناً این رویکرد جدا از اینکه تأثیر راهبردی بر اقتصاد و ثبات امنیت منطقه خواهد داشت، بلکه اثراتی هم برای توسعه منطقه به خصوص مناطق مرزی ایران مانند سیریک، جاسک و میناب به همراه دارد.

مطالبه مردم شرق هرمزگان؛ تعامل بیشتر با کشورهای همسایه حاشیه خلیج فارس

کشورهای حاشیه خلیج فارس از قبیل عمان و امارات متحده عربی به خصوص شهر دبی، یکی از ظرفیت‌های بزرگ است که در چند قدمی کشور ما ایران به ویژه شهرستان‌های مرزی میناب، جاسک و سیریک در شرق استان هرمزگان واقع شده است، که این مسیر می‌تواند، دروازه صادرات ایران به دنیا باشد، و حتی می‌توان از این مسیر به طور غیرمستقیم و به واسطه موافقت نامه‌های تجارت آزاد نیز کشور ما بهرمند شود.

بندرگاه‌های شرق هرمزگان دروازه صادرات کالاهای ایرانی

در این بین باید به این موضوع هم توجه داشت که صادرات کالاهای غیر نفتی و محصولات کشاورزی شهرستان‌های شرق استان هرمزگان، در بازارهای دبی و کشور عمان از سالهای بسیار دور جایگاه مطلوب و خوبی برخوردار بوده است و چنانچه زمینه ارتباط و تعاملات بین المللی در بنادر و اسکله‌های موجود در شهرستان‌های تیاب- میناب، جاسک و سیریک فراهم شود، یقیناً فرصت‌های قابل توجهی برای بازرگانان ایران و به خصوص این شهرستان‌ها ایجاد خواهد شد.

نه تنها محصولات معدنی، نفت خام و محصولات کشاورزی، بلکه برای صادرات محصولات با پیچیدگی و سطح فناوری بالاتر که در حال حاضر نیز جز اقلام صادراتی ایران به‌شمار می‌روند شرایط خوبی در بازار امارات و عمان وجود دارد.

در صورت رفع کامل محدودیت‌های تجاری بین شهرستان‌های مرزی هرمزگان و آغاز صادرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌توان، ظرفیت‌های موجود در اقتصاد امارات و عمان را برای حفظ حیات تجاری به کار گرفت.

هر چند به دلیل تحریم محدودیت‌هایی ایجاد شده است اما در همین زمان تمایل امارات، قطر و کشور عمان به استراتژی صادرات و واردات این فرصت را به وجود آورده است که تاجران ایرانی کالاهای خود را با حاشیه سود کمتر به امارات صادر کنند و از این طریق تا زمانی که محدودیت‌های موجود رفع شود، هم سهم خود در بازارهای بین‌المللی را حفظ می‌کنند و هم از بنیه تولیدی و صادراتی کشور در مقابل تحریم‌ها محافظت می‌کنند.

البته کمبودها و مشکلات زیادی از قبیل زیرساخت بنادر و حمل و نقل کشتیرانی وجود دارد، که با توجه به موقعیت جغرافیایی بندرگاه‌های شهرستان‌های شرق استان هرمزگان، می‌تواند با جذب سرمایه گذاری در این حوزه درآمدهای ارزی خوبی را از مسیر تجارت با کشتی و لنج‌های تجاری به دست آورد.

تداوم دیپلماسی قوی با عمان می‌تواند به حجم صادرات و حجم مبادلات بالا کمک کند

حسین رئیسی، نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: در دولت سیزدهم ایران بالاترین حجم مبادلات تجاری را با عمان داشته، و الحمدالله بدون مشکل تبادلات تجاری و ارزی بین این دو کشور انجام گرفته است.

رئیسی بیان کرد: عمان یکی از ظرفیتی بزرگ که در چند قدمی کشور ما به خصوص شهرستان‌های مرزی شرق استان هرمزگان قرار دارد، که می‌تواند دروازه صادرات ایران به دنیا باشد.

رئیسی با اشاره به اینکه، از مسیر عمان، ایران حتی می‌تواند به طور غیرمستقیم از موافقت نامه‌های تجارت آزاد نیز بهره مند شود، تصریح کرد: ایران بر اساس موافقت نامه‌های تجارت آزاد، حجم مبادلات بالای نسبت به سالهای گذشته داشته است.

مسئول مشارکت تجاری مجلس در کشور عمان با اشاره به اینکه، در صورت تداوم دیپلماسی قوی با عمان، می‌توان به هدف کشورمان که حجم بالای صادرات است برسیم، بیان کرد: در رویکرد جدید به سرمایه گذاری بخش‌های خصوصی اهمیت زیادی داده شده است و بر همین اساس قرار شده که صدور روادید برای تجار آسان‌تر شود.

رئیسی با بیان اینکه، در صورت تداوم دیپلماسی قوی با عمان می‌توان به حجم صادرات و حجم مبادلات بالا دست یافت، گفت: با رویکرد جدیدی که مجلس شورای اسلامی و دولت در پیش رو دارند، به سرمایه گذاری بخش‌های خصوصی اهمیت زیادی داده شده است.

رئیسی با بیان اینکه، معیشت بخش زیادی از مردم منطقه شرق هرمزگان به فعالیت ملوانی وابسته است، تصریح کرد: با پیگیری‌های دو ساله موضوع ته لنجی برای ملوانان منطقه حل خواهد شد.

وی با بیان اینکه امر ملوانی از مشاغلی است که ریشه در تاریخ و فرهنگ مردم این منطقه دارد، افزود: مردم این منطقه از راه ملوانی ارتزاق می‌کنند که نیاز است مجلس و دولت با حسن نیت و با قانون تسهیل مبادلات مرزی این مشکل نیز مرتفع کنند.

مجتمع بندری شهر بندر سیریک با هدف تسریع در روند صادرات و واردات استقرار یافته است

فرماندار شهرستان سیریک در گفتگو با خبرنگار مهر، با اذعان به اینکه، تمام دستگاه‌های مربوطه تلاش برای توسعه صادرات از طریق گمرکات در سیریک دارند، بیان کرد: به زودی ادارات گمرگ و اداره بندر و دریانوردی شهرستان سیریک در محل مجتمع بندری شهر بندر سیریک با هدف تسریع در روند صادرات و تخلیه کالاهای ملوانی استقرار خواهند یافت.

پاکروان با بیان اینکه سیریک از موقعیت استراتژیکی برای رونق اقتصادی برخوردار است گفت: باید با استفاده از توسعه و رونق صادرات کالاهای غیر نفتی و ظرفیت‌های بخش خصوصی در شهرستان رونق اقتصادی احیا و شکوفا شود.

پاکروان اضافه کرد: نزدیکی بندر سیریک با کشورهای حاشیه حوزه خلیج فارس، برخورداری شهرستان از موقعیت استراتژیکی، وجود دومین اسکله بزرگ استان در سیریک همه اینها در راستای تأمین معیشت مردم منطقه و بالا بردن سطح رفاه مردم از جمله اهداف توسعه است که برای رونق و احیای شهرستان سیریک در نظر گرفته شده است.