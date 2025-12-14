مرادی: تسهیل واردات کالاهای اساسی از مرزهای هرمزگان الزامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مرادی، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، در جلسه کارگروه مبادلات مرزی هرمزگان با تأکید بر لزوم تسریع در فرآیندهای مرزی اظهار کرد: باید واردات کالاهای اساسی با استفاده از رویههای مرزی تسهیل شود و از اختیارات جدید استانداران بهعنوان فرصتی تاریخی استفاده کنیم.
وی با اشاره به اهمیت راهبردی استان هرمزگان در مبادلات مرزی و امنیت غذایی کشور، خواستار تسهیل فوری و عملیاتی فرآیندهای مرتبط با واردات کالاهای اساسی شد.
مرادی افزود: در شرایط کنونی که تأمین نیازهای اولیه مردم در اولویت است، باید با کاهش بروکراسی دستوپاگیر و استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود، مسیر ورود کالاهای ضروری از مرزهای استان را هموارتر کنیم و این رویکرد نهتنها به آرامش بازار و ثبات قیمتها کمک میکند، بلکه از فشار مضاعف بر تولید داخلی نیز میکاهد.
نماینده مردم هرمزگان با استقبال از افزایش اختیارات استانداران در حوزههای اقتصادی و مرزی، این تصمیم را فرصتی تاریخی و مغتنم خواند و تأکید کرد: این اختیارات باید در راستای تصمیمسازی سریع، هماهنگی مؤثر بین دستگاهها و تأمین منظم بازار به کار گرفته شود تا زمینه توسعه پایدار مرزهای استان فراهم آید.
