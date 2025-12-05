جمالی نژاد: ارتقای امنیت مرزها در اصفهان در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد صبح جمعه در نشست کمیسیون «طرح امنیت کویر» که با حضور فرمانداران شرق استان، مسئولان استانی و نمایندگان نهادهای امنیتی و نظامی برگزار شد، تقویت زیرساختهای امنیت مرزی و مقابله با قاچاق را از اولویتهای اصلی استان دانست.
وی با اشاره به نقش حیاتی بازرسی و نظارت در مبادی ورودی استان اظهار داشت: نیروهای انتظامی در مرزها با مظلومیت در حال خدمترسانی هستند و لازم است با رفع نواقص، تأمین تجهیزات و حمایت همهجانبه، زمینه فعالیت مؤثرتر آنان فراهم شود.
استاندار اصفهان ارتقای سامانههای نظارتی هوشمند را مهمترین گام در تقویت مرزبانی عنوان کرد و افزود: استقرار دوربینهای پیشرفته دید در شب در نقاط حساس، استفاده از سامانههای الکترونیکی برای پایش مناطق وسیع و فاقد پوشش و ایجاد شبکههای امن و مستقل ارتباطی مبتنی بر فناوریهای ماهوارهای ضروری است.
جمالینژاد با اشاره به توانمندی شرکتهای دانشبنیان داخلی در حوزههایی چون اپتیک، انرژی خورشیدی، هوش مصنوعی و ساخت حسگرهای پیشرفته، گفت این ظرفیتها باید در سطح ملی برای ارتقای امنیت مرزها به کار گرفته شود.
وی راهاندازی مرکز داده امن و پشتیبانیشده برای اطلاعات امنیتی، ایجاد سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)، تأسیس دفتر تخصصی رصد و تشکیل مرکز فرماندهی و کنترل یکپارچه را از اقدامات ضروری برشمرد و تأکید کرد: اتصال برخط و مطمئن این مرکز به تمام پاسگاههای مرزی و پایگاههای انتظامی اجتنابناپذیر است.
استاندار اصفهان همچنین از تقویت ناوگان هوایی سبک، تجهیز یگانها به امکانات انفرادی پیشرفته و برگزاری مانورهای مشترک میان نیروهای انتظامی، سپاه و ارتش بهعنوان دیگر محورهای ارتقای توان دفاعی استان یاد کرد.
توجه به امنیت نرم و نقش مردم
جمالینژاد با طرح مفهوم «امنیت نرم» گفت مشارکت جامعه محلی و مرزنشینان، رکن اصلی پایداری امنیت در مناطق مرزی است و این امر نیازمند توجه همزمان به شرایط اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی زندگی آنان خواهد بود.
وی توسعه زیرساختهای رفاهی، آموزشی و بهداشتی در سکونتگاههای پیرامونی، حمایت از بومگردیها همراه با آموزشهای امنیتی و ایجاد بسترهای اشتغال و رفاه را موجب افزایش حس تعلق و همکاری مردم با نیروهای امنیتی دانست.
ضرورت همکاریهای استانی و تربیت نیروهای متخصص
استاندار اصفهان در ادامه بر تشکیل کارگروههای مشترک امنیتی و شورای تأمین مشترک با شهرستانها و استانهای همجوار تأکید کرد و پیشنهاد داد ارتباط مستقیم و رمزنگاریشده میان مراکز فرماندهی استانهای مجاور برقرار شود.
وی همچنین تربیت و جذب نیروی انسانی متخصص در حوزههای جنگ الکترونیک، مقابله با قاچاق و امنیت سایبری را ضروری دانست و گفت: با طراحی دورههای تخصصی و ارائه مشوقهای لازم باید کمبود نیروهای متخصص در این بخشها جبران شود.
