به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد ظهر یکشنبه در همایش تجلیل از نمونههای ترافیکی و راهوران محلی که با حضور،معاون امنیتی انتظامی استاندار اصفهان، جانشین فرمانده انتظامی استان، نمایندگان روحانیت، مدیران اجرایی، دهیاران و بخشداران در محل تالار شهروند برگزار شد، با بیان اینکه اگر بخواهیم کشور قوی شود، باید همه شهرها و روستاها قوی شوند، تصریح کرد: دهیاران نقش بسیار مهمتری از شهرداران دارند زیرا در واقع مسئول تمامی دستگاههای اجرایی در روستا هستند.
استاندار اصفهان با اشاره به طرح «تکام» برای توانمندسازی دهیاران، خاطرنشان کرد: دهیار، حضور مردم است و توانمندسازی او منجر به کارآفرینی، فناوری و اقتدار محلی میشود که در نهایت به اقتدار ملی منجر خواهد شد.
جمالینژاد با اشاره به شرایط سخت بینالمللی و اقتصادی، تاکید کرد: راه حل قوی شدن کشور، تقویت همه جانبه تمامی نقاط شهری و روستایی است.
وی با اشاره به اهمیت مقابله با حوادث جادهای، کاهش تلفات رانندگی را یک مأموریت مهم ملی خواند.
استاندار اصفهان با بیان اینکه آمار تلفات جادهای در کشور نگرانکننده است، اظهار کرد: ۲۰ هزار کشته سالیانه در کشور بسیار تاسفبار است و این در حالی است که در کنار این تلفات جانی، دهها هزار مصدوم و معلول مادامالعمر داریم که باری بر دوش خانوادهها و نظام سلامت هستند.
استاندار اصفهان با تشکر از نیروی انتظامی، از راهوران خواست نقش مهم خود در ارتقای ایمنی جادهها و کاهش تصادفات را با جدیت ادامه دهند .
جمالینژاد تاکید کرد:از نیروی انتظامی انتظار نقشآفرینی بیشتری داریم تا به این نقش مهم ارج بگذارند.
وی در بخش دیگری از سخنانش، راه توسعه واقعی کشور را از مسیر توسعه روستاها دانست و گفت: این یک شعار نیست،زیرا ایمان داریم راه توسعه شهرها از روستاها و عشایر است.
استاندار اصفهان خطاب به فرمانداران و بخشداران افزود: اگر شهرستان قوی شود، استان و سپس شهرستان و شهرداران قوی میشود و این مهم وقتی محقق میشود که اعتماد به نفس و ایمان و عاشق کار باشند و دلشان برای شهروند، روستایی و عشایر بتپد.
جمالی نژاد با تأکید بر لزوم رسیدگی به مشکلات مردم در سطوح محلی،گفت: همه ما در قبال مردم مسئولیم و باید به گونهای عمل کنیم که مردم دغدغهشان حل شود.
در پایان این همایش از از خانواده شهید امنیت سعید اصغرپور تقدیر شد و همچنین از کتاب داستان آموزش ترافیکی ونماد راهوران محله به مناسبت هفته نیروی انتظامی رونمایی شد.
