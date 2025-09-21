به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد پیش از ظهر یکشنبه در همایش روز فوریت‌های پزشکی که در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد، بر لزوم تقویت و نوسازی تجهیزات و سیستم‌های امداد و نجات تاکید کرد.

وی با اشاره به حجم بالای مأموریت‌ها و فشار کاری شدید بر نیروهای امدادی، خواستار همکاری و هماهنگی بیشتر بین‌سازمانی شد و گفت: با کمال تأسف دستگاه‌های امدادی همواره از کمترین امکانات و حمایت‌ها برخوردار بوده‌اند و ما نیاز به بازسازی و تجهیز بسیار داریم.

جمالی‌نژاد استفاده از نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌های تخصصی، ارتقای مستمر دانش و مهارت‌های تخصصی نیروها و اجرای دوره‌های بازآموزی با آخرین استانداردهای روز را از دیگر اولویت‌های این حوزه برشمرد.

استاندار اصفهان با تقدیر از ایثارگری و فداکاری نیروهای امدادی، افزود: شما نخستین پاسخ‌دهندگان و نخستین امید مردم در حوادث هستید و سرعت و ایثار شما با ترس دیگران مسابقه می‌دهد و خوشبختانه همیشه پیروز این میدان هستید و رسالت شما، امید ماست.

وی گفت: مدیریت استان آمادگی کامل دارد تا از اعزام نیروهای متخصص برای آموزش و بهره‌گیری از تجارب جدید به خارج کشور حمایت کند.

جمالی‌نژاد در ادامه با تقدیر از خدمات بی‌وقفه‌ی کارکنان اورژانس، هلال احمر و آتش‌نشانی، بر لزوم تحول اساسی در حوزه تجهیزات و لجستیک این نهادها تأکید کرد.

وی افزود: نقش کادر امداد و اورژانس فوق‌العاده مهم است، اما با کمال تأسف در برخی موارد با کمبود امکانات مواجه بوده‌ایم. ایران نیاز به تحولی جدی در این حوزه دارد.

استاندار اصفهان با بیان این که احساس می‌کند کشور در حوزه تجهیزات اورژانس و امداد نیاز به پوست‌اندازی بخصوص در زمینه هوش مصنوعی دارد، خاطرنشان کرد: همان‌طور که در شهرداری و نیروی انتظامی تحول تجهیزاتی ایجاد شد، باید در اورژانس و هلال احمر نیز شاهد این تحول باشیم.

استاندار اصفهان با اشاره به بازدید اخیر خود از نمایشگاه تجهیزات و لجستیک شهری، گفت: اگر بخواهیم تحولی در اورژانس ایجاد کنیم، باید به سمت به‌روزرسانی فناوری و تجهیزات پیش برویم و نقش بخش خصوصی در این زمینه بسیار کلیدی است.

وی در پایان با تشکر از تمامی مدافعان سلامت و امدادگران، تصریح کرد: این قهرمانان، همیشه نخستین پاسخ‌گویان در حوادث هستند و قلب‌هایشان به بزرگی دریاست.

گفتنی است، منتخبین اورژانس استان اصفهان با بیش از ۵۰ سال خدمت با حضور رئیس اورژانس کشور استاندار اصفهان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقدیر شدند.