آغاز فرایند استخدام در سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برای تکمیل نیروی انسانی خود، ثبت‌نام متقاضیان دارای مدرک دیپلم تا کارشناسی ارشد را با شرایط اختصاصی از جمله حداقل معدل ۱۳، بازه سنی ۱۸ تا ۳۰ سال و قد حداقل ۱۶۵ سانتی‌متر آغاز کرد.

بر اساس اطلاعیه منتشرشده از سوی سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، این مجموعه به‌منظور تأمین نیروهای جوان، متعهد و علاقه‌مند در مقاطع مختلف تحصیلی از دیپلم تا کارشناسی ارشد ثبت‌نام می‌کند.

از مهم‌ترین شروط اعلام‌شده برای نام‌نویسی می‌توان به داشتن سلامت کامل جسمی و روانی، تعیین‌تکلیف وضعیت خدمت وظیفه و شرکت در مراحل گزینش و آزمون ورودی اشاره کرد.

متقاضیان واجد شرایط باید با در دست داشتن مدارک لازم به نشانی تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از تقاطع مطهری، انتهای کوچه حمید – درب پلیس اماکن مراجعه کنند. شماره تماس ۰۲۱۸۴۳۵۳۲۲ نیز برای کسب اطلاعات بیشتر اعلام شده است.