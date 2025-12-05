خبرگزاری مهر-گروه هنر-آزاده فضلی؛ هنرهای تجسمی یکی از عرصههای هنری در کشورمان است که نسبت به دیگر هنرها امکان بروز و واکنش سریع به اتفاقها را دارد اما عموماً نسبت به دیگر هنرها همچون سینما و موسیقی، مهجور واقع میشود. در سلسله گزارشهای «هنرهای تجسمی در هفتهای که گذشت» درصدد هستیم بخشی از روند اتفاقاتی را که افتاده، بیان کنیم. جمعهها روز تعطیل محسوب میشود اما در این روز، نمایشگاههای هنرهای تجسمی آغاز به کار میکنند و هنرمندان تجسمی اعم از نقاشان، مجسمهسازان، عکاسان، تصویرسازان، گرافیستها، خوشنویسان و … تلاشها و فعالیتهای اخیر خود را در قالب یک نمایشگاه هنری به منصه ظهور میگذارند.
«آدینه» روز نانوشته آغازین بر نمایشگاههای هنری است و البته که به دلیل تعطیل بودن اکثر مشاغل، فرصتی مغتنم برای تماشای این آثار هنری توسط اقشار مختلف مردم فراهم میشود. بر این اساس، نگاهی به اتفاقات هنرهای تجسمی و همچنین برخی نمایشگاهها و رویدادهای هفته خواهیم داشت.
هفته گذشته به دلیل تشدید آلودگی هوا و به دنبال تأکید کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران و به منظور حفظ سلامت شهروندان تهرانی، همه سینماها، سالنهای نمایش و کنسرت، گالریها و موزه هنرهای معاصر در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۹ و ۱۰ آذر تعطیل شدند.
«آرتفر تهران» افتتاح شد
در هفتهای که گذشت، رویداد «آرتفر تهران» با تمرکز بر متریال کاغذ و حضور ۴۱ گالری تهران و شهرستان و ۲ انجمن تجسمی و ۴ ناشر آغاز شد. نخستین اپیزود از «آرتفِر تهران» با عنوان اوپنپیپر (Open Paper) از ۱۴ تا ۲۰ آذر ۱۴۰۴ در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حال برگزاری است.
این رویداد با مدیریت انجمن نگارخانهداران تهران و هماهنگی دفتر کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با حضور محمدمهدی احمدی سرپرست معاونت امور هنری، نیکنام حسینیپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی و آیدین مهدیزاده مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان افتتاح شد.
«اُپن پیپر» بستری برای ارائه گسترهای از آثار شامل نقاشی، طراحی، چاپ دستی، عکس، تصویرگری، گرافیک، کلاژ، کتاب هنری و مجسمههای پاپیهماشه و آثار حجمی مبتنی بر کاغذ است.
در کنار بخش نمایش، «اُپن پیپر» مجموعهای از نشستهای تخصصی، گفتگوهای هنری و ورکشاپهای حرفهای در حوزههای اقتصاد هنر، تکنیکهای کاغذی، آرشیو و نگهداری آثار و مسیر حرفهای هنرمندان را نیز برگزار می کند. این بخش آموزشی و پژوهشی، آرتفِر تهران را از یک رویداد صرفاً فروشمحور به بستری برای توسعه دانش و گفتگوی حرفهای تبدیل میکند.
آرتفِر تهران قرار است در چند اپیزود سالانه با هماهنگی دفتر کل هنر تجسمی برگزار شود و «اُپن پیپر» نخستین گام آن است؛ گامی که هدف آن ایجاد یک مدل استاندارد، دسترسپذیر و پایدار برای بازار هنر ایران است و میتواند بهعنوان زیرساختی جدید در مسیر نهادسازی هنرهای تجسمی کشور عمل کند.
پایان خواب زمستانی کاریکاتور و ظهور کاردانها و سربازان هنر
در هفتهای که گذشت، نشست شورای اجرایی دوازدهمین دوسالانه بینالمللی کاریکاتور تهران در خانه کاریکاتور برگزار شد و فضایی پرنشاط حاکی از عزم جدی برای احیای جایگاه بینالمللی این رویداد هنری در آن حاکم بود. محور اصلی این گردهمایی، همافزایی نهادهای فرهنگی و هنرمندان برای رفع کاستیهای گذشته و برنامهریزی دقیق اجرایی بود.
آیدین مهدیزاده مدیرکل هنرهای تجسمی، بیشترین تأکید را بر گسترش دامنه مخاطبان و پرهیز از تمرکز صرف بر نمایش در تهران گذاشت. او رویکرد چندلایه شامل بازنشر در پلتفرمهای معتبر و برگزاری نمایشگاههای همزمان را ضروری دانست و هنرمندان را به ارائه ایدههای ارتقادهنده دعوت کرد و وعده اجرای سریع آنها را داد. تأمین بودجههای حداقلی برای جلوگیری از بحران نیز از دیگر نکات اجرایی مورد اشاره بود.
محمد خراسانیزاده معاون هنری سازمان فرهنگی هنری، به اهمیت احیای ساختارها، بهویژه بازگشت خانه کاریکاتور به جایگاه دبیرخانه رسمی ۲ رویداد بینالمللی، اشاره کرد و این همدلی اداری و هنری را «معجزهآسا» خواند که تخصیصهای مالی آن اکنون قطعی شده است. همچنین اشاره شد که استقبال بینالمللی با افزایش شرکتکنندگان به ۳۴ کشور، اعتبار دوسالانه را برجسته کرده است. با این حال، اعضا به سختیهای دعوت از مهمانان خارجی در شرایط منطقه پرداخته و لزوم تدارک مدلهای غیرحضوری را مطرح کردند.
در بحث داوری، اجماع بر تعیین شاخصهای دقیق، تنوع سبکها و هماهنگی با استانداردهای جهانی بود تا ترکیب نهایی هیئت داوران با وحدت رویه و نظر کامل اعلام شود. بهرام عظیمی نیز پیشنهادهایی برای افزایش شور عمومی، مانند افتتاحیه همزمان در شهرهای مختلف و استفاده از ظرفیت بیلبوردهای شهری، ارائه داد تا حس مشارکت در سراسر کشور جریان یابد. در پایان، پوستر جدید رویداد رونمایی شد و دبیر و اعضای اصلی اجرایی احکام خود را دریافت کردند.
دوسالانه سرامیک کلید خورد
هفته گذشته، کورش آریش و هیربد همتآزاد، با حکم مدیرکل هنرهای تجسمی و رئیس شورای سیاستگذاری دوسالانه، به ترتیب به عنوان دبیر و دبیر اجرایی سیزدهمین دوسالانه ملی هنر سرامیک ایران منصوب شدند.
بر اساس اعلام ستاد این دوسالانه، کورش آریش طرح پیشنهادی برگزاری سیزدهمین دوسالانه ملی هنر سرامیک ایران را در آبان به شورای سیاستگذاری دوسالانه ارائه کرد و پس از بررسی و تصویب کلیات طرح در جلسه شورا، آیدین مهدیزاده مدیرکل هنرهای تجسمی و رئیس شورای سیاستگذاری دوسالانه، در احکامی جداگانه کوروش آریش را به سمت دبیری و هیربد همتآزاد را به سمت دبیر اجرایی این رویداد منصوب کرد.
سیزدهمین دوسالانه ملی هنر سرامیک ایران قرار است در بهار سال ۱۴۰۵ برگزار شود؛ دورهای که انجمن از «انجمن هنرمندان سفالگر» به «انجمن هنرمندان سرامیک» تغییر نام داده است.
خط قرمزهای گالریها چیست؟
در هفتهای که گذشت، ادارهکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور اطلاعیهای رسمی، بر ضرورت حفظ کاربری تخصصی نگارخانهها و پایبندی کامل به مفاد آئیننامه «صدور اجازه تأسیس، انحلال و نظارت بر فعالیت نگارخانهها» تأکید کرد؛ آئیننامهای که هدف آن حفاظت از هویت حرفهای نگارخانهها به عنوان پایگاههای اصلی ترویج و توسعه هنرهای تجسمی است.
در این گزارش تأکید شده است که فعالیت نگارخانهها باید بر نمایش و عرضه آثار تجسمی و برنامههایی منطبق با مأموریت هنری آنها متمرکز باشد. طبق آئیننامه، برگزاری نشستهای غیرتخصصی، اجراهای موسیقایی یا نمایشی و همچنین مراسم یا پذیراییهایی که خارج از شأن و کارکرد فرهنگی نگارخانه باشد، در زمره فعالیتهای غیرمجاز قرار میگیرد.
آئیننامه «صدور اجازه تأسیس، انحلال و نظارت بر فعالیت نگارخانهها» چارچوب مشخصی برای فعالیت این اماکن تعیین کرده و نگارخانهها تنها پس از طی مراحل قانونی شامل بازدید کارشناسان، احراز شرایط فنی و فرهنگی و دریافت تأییدیههای لازم از جمله پلیس نظارت بر اماکن عمومی، اجازه فعالیت تخصصی در حوزه هنرهای تجسمی را دریافت میکنند.
انتخابات هیئتمدیره انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی با حضور آلفرد یعقوبزاده
انتخابات هیئتمدیره و بازرسان انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران در جریان برگزاری مجمع عمومی این انجمن، روز پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴ در خانه هنرمندان ایران انجام شد.
در این مراسم آلفرد یعقوبزاده به عنوان مهمان ویژه حضور داشت و احمد مسجدجامعی نیز یکی دیگر از مهمانان بود.
در این مراسم، لوح «آلفرد یعقوبزاده» عکاس صاحبنام بینالمللی که پیشتر بهعنوان پیشگام منتخب نشان عکس سال مطبوعاتی ایران معرفی شده بود، به او تقدیم شد.
آغاز نمایشگاههای هنری در آدینه
نمایشگاه «کاهکوه» در گالری بی، نمایشگاه «زیر گنبد کبود» در گالری شیرین، نمایشگاه «لوسمان» در گالری هما، نمایشگاه «کویر، جایی برای رستن» در گالری سیحون، نمایشگاه «آن» در گالری شریف، نمایشگاه «نقطه» در گالری خط سفید، نمایشگاه گروهی «آذر نقش» در گالری ژینوس و نمایشگاه «یادمان اجسام خاموش» در گالری سپند، از جمله نمایشگاههایی هستند که عصر جمعه ۱۴ آذر افتتاح میشوند.
