به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی انجمن نگارخانه‌داران تهران، «آرت‌فر تهران» با تمرکز بر متریال کاغذ و حضور ۴۱ گالری تهران و شهرستان و ۲ انجمن تجسمی و ۴ ناشر این عرصه آغاز به کار خواهد کرد.

نخستین اپیزود از «آرت‌فِر تهران» با عنوان اوپن‌پیپر (Open Paper) از ۱۴ تا ۲۰ آذر ۱۴۰۴ در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

این رویداد که به ابتکار انجمن نگارخانه‌داران تهران و طراحی لوگو توسط سیدمحمد احصایی شکل گرفته است، نخستین گام از مجموعه رویدادهای «آرت‌فر تهران» است.

«اوپن‌پیپر» بستری برای ارائه طیف گسترده‌ای از نقاشی، طراحی، چاپ دستی، عکاسی، تصویرگری، کتاب هنری ترجمه و آرتیست‌بوک و مجموعه‌ای از آثار مجسمه‌ کوچک و پاپیه‌ماشه فراهم می‌کند.

این رویداد با هدف توسعه بازار هنر، حمایت از هنرمندان نسل‌های مختلف و ارتقای جریان اقتصادی هنر طراحی شده و فرصتی کم‌نظیر برای کشف استعدادهای نو، آشنایی با رویکردهای تازه و ارتباط مستقیم مخاطبان با گالری‌ها فراهم می‌آورد.

«اوپن‌پیپر» نخستین بخش از مجموعه آرت‌فِر تهران است که در ادامه با رویدادهای تخصصی دیگر تا سال ۱۴۰۵ گسترش پیدا خواهد کرد.