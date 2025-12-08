  1. هنر
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۲

رویداد «باهنران» برگزار شد؛ طرح عشق و تعهد روی بوم!

رویداد «باهنران» در نگارخانه دانشکده هنر دانشگاه بین‌المللی سوره با حضور بانوان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی دانشگاه بین‌المللی سوره، گروه نقاشی دانشکده هنر با همکاری بسیج هنرمندان کشور رویدادی به نام «باهنران» را برگزار کرد.

این رویداد با حضور بانوان هنرمند کشور، به مناسبت میلاد باسعادت حضرت زهرا سلام‌الله علیها در نگارخانه آیه دانشگاه بین‌المللی سوره برگزار شد.

«باهنران» با حضور بیش از ۱۵ نفر از بانوان برجسته هنرمند سراسر کشور در نگارخانه آیه به‌صورت کارگاهی (ورکشاپ) در گالری آیه دانشگاه بین‌المللی سوره برپا شد. این رویداد گامی در قدردانی و تقدیم هنر بانوان ایران‌زمین به حضرت زهرا سلام‌الله علیها بوده و همچنین در راستای تکریم مقام شامخ زنان ایران‌زمین است.

