رحمانی: موانع فراروی افراد دارای معلولیت را باید برداریم

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه رحمانی در جمع نمازگزاران ساری، کرامت انسان را محور اصلی فعالیت‌های اجتماعی دانست و بیان کرد: جامعه زمانی مسیر درست پیشرفت را طی می‌کند که زنان و افراد دارای معلولیت در آن از فرصت و دسترس‌پذیری برابر برخوردار باشند.

رحمانی با اشاره به هم‌زمانی هفته افراد دارای معلولیت و میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، این دو مناسبت را یادآور توجه ویژه اسلام به جایگاه زن و کرامت انسان عنوان کرد و افزود: نگاه جامعه به زن و به افراد دارای معلولیت شاخص مهمی برای سنجش سلامت اخلاقی و فرهنگی آن جامعه است.

زنان؛ ستون پیشرفت و الگوی فاطمی

رحمانی با تأکید بر اینکه زنان نقش برجسته‌ای در تحولات پس از انقلاب داشته‌اند، گفت: امروز بانوان ایرانی در مدیریت، آموزش، فرهنگ و خدمات اجتماعی حضوری فعال و اثرگذار دارند. الگوی حضرت زهرا (س) به ما یاد می‌دهد که خدمت، اخلاق، معنویت و مسئولیت اجتماعی باید در کنار هم قرار گیرند.

وی افزود: بخش مهمی از خدمات شبانه‌روزی، حمایتی و توانبخشی بهزیستی مازندران توسط بانوانی انجام می‌شود که همچون ستون اصلی این مجموعه، در مراکز مختلف در کنار سالمندان، معلولان ذهنی، بیماران اعصاب و روان و خانواده‌های آسیب‌پذیر فعالیت می‌کنند.

رحمانی تأکید کرد: عدالت‌محوری و اجتماعی‌سازی خدمات، دو محور اصلی برنامه‌های بهزیستی مازندران است و این مسیر بدون همراهی خیرین، نهادها، رسانه‌ها و مردم امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی گفت: معلولیت ضعف نیست؛ محدودیت ناشی از کمبود امکانات است. افراد دارای معلولیت باید فرصت مشارکت داشته باشند و جامعه موظف است مسیر دستیابی به این فرصت‌ها را فراهم کند.

وی بر لزوم جدی گرفتن مناسب‌سازی ادارات، بانک‌ها، مدارس، مساجد و معابر شهری و روستایی تأکید کرد و از رسانه‌ها خواست تصویر واقعی توانمندی‌های معلولان و نقش سازنده زنان در جامعه را منعکس کنند.

رحمانی با اشاره به مسئولیت اخلاقی و اجتماعی در قبال همه آحاد جامعه، گفت: جامعه‌ای که زن را تکریم کند، به انسانیت احترام گذاشته است و جامعه‌ای که معلول را محترم بشمارد، در مسیر عدالت گام برداشته است.

وی با بیان اینکه در مازندران زن با عزت می‌ایستد و معلول پشت هیچ دری نمی‌ماند، افزود: این استان جایی نیست که انسانی در حاشیه بماند؛ کرامت مردم قابل معامله نیست.

سرپرست بهزیستی مازندران در پایان با بیان اینکه افراد دارای معلولیت سرمایه‌های اجتماعی استان هستند، گفت: ما متعهدیم موانع را برداریم و فرصت‌ها را برابر کنیم؛ زیرا جامعه‌ای که برای همه طراحی شود، برای هیچ‌کس محدود نخواهد بود.