به گزارش خبرنگار مهر، رقیه رحمانی عصر پنجشنبه در همایش روز جهانی افراد دارای معلولیت که با حضور نمایندگان مجلس، فرمانداران، مسئولان استانی و خانواده‌ها در ساری برگزار شد، با تأکید بر حفظ کرامت انسانی، این روز را صرفاً یک تقویم نمادین ندانست و آن را فرصتی برای ارزیابی اقدامات جامعه در مسیر عدالت اجتماعی و حمایت از حقوق این قشر عنوان کرد.

رحمانی معلولیت را پدیده‌ای اجتماعی دانست و اظهار داشت: معلولیت یک وضعیت فردی نیست و اگر محیط، قانون، خدمات و نگرش عمومی اصلاح شود، می‌توان کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت را متحول کرد. وی افزود بهزیستی تنها یک نهاد حمایتی نیست و باید بر توانمندسازی و بازگرداندن افراد دارای معلولیت به متن جامعه متمرکز باشد.

سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران با اشاره به قانون جامع حمایت از حقوق معلولان گفت: حتی اجرای یک بند از ۳۴ بند این قانون، گامی مهم در جهت احقاق حقوق قانونی افراد دارای معلولیت است و تلاش خواهیم کرد با همراهی استاندار و مسئولان اجرایی استان این قانون را عملیاتی کنیم.

رحمانی اجتماعی‌سازی را به معنای حضور فعال افراد دارای معلولیت در همه عرصه‌های زندگی دانست و افزود: مدرسه، مسجد، مراکز درمانی و اداری باید به شکلی طراحی شوند که امکان مشارکت برابر فراهم شود. او تأکید کرد افراد دارای معلولیت مهمان جامعه نیستند، بلکه صاحبان اصلی این جامعه‌اند.

وی همچنین از برنامه بهزیستی برای ارائه خدمات در خانه و محله افراد دارای معلولیت خبر داد و گفت طرح‌هایی مانند محب، توانبخشی مبتنی بر جامعه، صندوق‌های مالی خرد و همیاران سلامت روان باید از سطح اداره به داخل محله‌ها منتقل شود تا مراجعه حضوری خانواده‌ها کاهش یابد و دسترسی به خدمات تسهیل گردد.

رحمانی با اشاره به تجربه ۲۵ ساله خود در حوزه بهزیستی، افراد دارای معلولیت را سرمایه‌های فرهنگی و انسانی جامعه توصیف کرد و گفت باور به توانمندی این افراد می‌تواند منشأ تحول در جامعه باشد.

وی دسترس‌پذیری را یکی از اساسی‌ترین حقوق افراد دارای معلولیت دانست و گفت مناسب‌سازی فضاهای آموزشی، درمانی و خدماتی لطف به این افراد نیست، بلکه حق مسلم آنان برای داشتن زندگی مستقل و با کرامت است.

رحمانی با تأکید بر ضرورت مطالبه‌گری آگاهانه افزود: خواسته‌های افراد دارای معلولیت باید از موضع آگاهی و حق‌مداری مطرح شود، نه از سر خواهش.