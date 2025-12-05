به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح در خطبه‌های نماز جمعه برازجان با اشاره به معیارهای دینداری در آخرالزمان اظهار کرد: در روایات اهل بیت علیهم‌السلام، آخرالزمان به عنوان دوره‌ای پر از فتنه، تحریف و دشواری در حفظ ایمان توصیف شده است.

وی اضافه کرد: در این دوران، دینداری نه تنها آسان نیست، بلکه گاه موجب طرد، تمسخر و غربت مؤمن می‌شود. معیارهای حقیقی دینداری در چنین فضایی باید از قرآن و سنت اهل البیت (ع) استخراج شود.

امام جمعه دشتستان با تسلیت رحلت حضرت ام‌البنین (س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا افزود: حضرت ام‌البنین (س) بانوی بزرگوار و مادر قمر بنی‌هاشم علیه‌السلام، با ایمان و عشق به ولایت، فرزندان خود را در راه حق تقدیم کرد و الگویی جاودانه برای همه مادران مؤمن شد.

وی تاکید کرد: امروز نیز مادران و همسران شهدا ادامه دهندگان راه اویند؛ با صبر و استقامت، یاد شهیدان را زنده نگه داشته و فرهنگ ایثار را در جامعه استمرار بخشیده‌اند.

مصلح با گرامیداشت میلاد حضرت زهرا (س) و روز زن خاطرنشان کرد: حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها الگوی ایمان، عفت، ایثار و ولایتمداری برای همه زنان و مردان عالم است.

وی ادامه داد: این روز در تقویم انقلاب اسلامی به عنوان «روز زن» نامگذاری شده است تا یادآور جایگاه والای زن در جامعه باشد؛ زنانی که با ایمان و پاکدامنی، ستون‌های خانواده و جامعه‌اند و با تربیت فرزندان صالح، آینده امت را می‌سازند.

جامعه نیازمند دانشجویان متعهد و انقلابی است

امام جمعه دشتستان با گرامیداشت روز دانشجو بیان کرد: شانزدهم آذر در تاریخ کشور ما یادآور رشادت و ایستادگی دانشجویانی است که در برابر استکبار و سلطه‌طلبی ایستادند و خون پاکشان را در راه استقلال و عزت این ملت نثار کردند.

وی افزود: این روز، نماد بیداری، آگاهی و مسئولیت‌پذیری قشر دانشجوست؛ قشری که همواره در خط مقدم دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های ملت قرار داشته است.

مصلح تاکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر، جامعه ما نیازمند دانشجویانی متعهد، مؤمن و انقلابی است؛ دانشجویانی که با علم و ایمان، در برابر فتنه‌ها و انحراف‌ها بایستند و با تلاش علمی و فرهنگی، مسیر پیشرفت کشور را هموار سازند.

وی گفت: در راستای محرومیت‌زدایی و خدمت به مردم عزیز، بنیاد برکت با همکاری اداره برق اقدام ارزشمندی انجام داد و با نصب و راه‌اندازی حدود ۳۰۰ پایه برق و تأمین روشنایی محله کم‌برخوردار علی‌آباد با هزینه‌ای بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال، گامی بزرگ در جهت ارتقای امنیت، آرامش و رفاه اهالی این منطقه برداشته است.

امام جمعه دشتستان اظهار کرد: امید است بنیاد برکت همچنان با همان روحیه جهادی و مردمی، در ادامه مسیر محرومیت‌زدایی و توسعه زیرساخت‌های مناطق کم‌برخوردار، اقدامات مؤثر خود را گسترش دهد و با اجرای طرح‌های عمرانی، فرهنگی و اجتماعی، زمینه رشد و تعالی همه جانبه این مناطق را فراهم سازد.

لزوم مقابله با گرانی بی رویه برنج

وی با اشاره به گرانی بی رویه برنج تاکید کرد: یکی از وظایف ما در خطبه‌ها، بیان مشکلات مردم و رساندن صدای آنان به گوش مسئولان است. امروز یکی از دغدغه‌های جدی خانواده‌ها، گرانی بی‌رویه برنج است؛ کالایی که قوت غالب بسیاری از سفره‌های مردم به شمار می‌رود.

مصلح با اشاره به اینکه برنج نه یک کالای لوکس، بلکه نیاز روزانه خانواده‌ها است بیان کرد: افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت برنج، فشار سنگینی بر طبقات متوسط و ضعیف جامعه وارد کرده است و این وضعیت، با روح عدالت اسلامی و وظیفه حکومت در تأمین معیشت مردم سازگار نیست.

وی خطاب به مسئولان گفت: مراقب باشید که بی‌توجهی به معیشت مردم، اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند. همانگونه که امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرمودند: هیچ فقیری گرسنه نمی‌شود مگر به سبب زیاده‌خواهی ثروتمندان.

امام جمعه دشتستان تصریح کرد: از دستگاه‌های نظارتی و اجرایی انتظار می‌رود با جدیت، بازار برنج را سامان دهند و اجازه ندهند دلالان و سودجویان و محتکران، سفره‌های مردم را کوچک‌تر کنند.