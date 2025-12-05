به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سیدمهدی قریشی روز جمعه در دیدار با جمعی از دانشجویان و مسئولان تشکل‌های دانشجویی، با گرامیداشت یاد شهدای دانشجو و شهدای ۱۶ آذر اظهار کرد: از ارائه منظم، متین و عمیق مباحث دانشجویی امروز خوشحال شدم و پیشرفت فضای دانشگاهی نسبت به گذشته را بسیار امیدوارکننده می‌دانم.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی با اشاره به سابقه طولانی فعالیت خود در نهاد دانشگاهی و ارتباط نزدیک با اساتید و دانشجویان، افزود: بهترین ایام زندگی من در دانشگاه سپری شده و همواره از حضور در این فضا احساس شوق می‌کنم.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین قریشی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری، «علم‌اندوزی» و «خودسازی اخلاقی» را دو مطالبه اصلی ایشان از دانشگاهیان برشمرد و گفت: در دنیای امروز که علم و تکنولوژی حرف اول را می‌زند، وظیفه دانشگاه سنگین‌تر شده است. ما باید ضمن حفظ آرمان‌گرایی و شور انقلابی، آن را با تعقل و تدبر همراه کنیم.

امام جمعه ارومیه در ادامه با اشاره به نقش واسطه‌گری خود بین دانشگاه و مسئولان، خطاب به دانشجویان و اساتید اظهار داشت: آمادگی کامل دارم تا مطالبات شفاف، مدون و منطقی شما را به طور مستقیم به مسئولان استانی و حتی مقامات عالی کشور منتقل کنم. اگر مسئله‌ای وجود دارد که بارها پیگیری شده و نتیجه‌ای حاصل نشده، با من در میان بگذارید تا شخصاً پیگیر آن باشم.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی با تأکید بر لزوم تعامل مستمر و برنامه‌ریزی شده نهادهای دینی با دانشگاه، خاطرنشان کرد: «حضور فیزیکی صرف، اگرچه لازم است، اما کافی نیست. باید با برنامه‌ریزی دقیق، جلسات پربار و نتیجه‌محوری برگزار کنیم که پاسخگوی نیازهای فکری و دینی شما باشد.