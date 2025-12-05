  1. دانشگاه و فناوری
ثبت نام وام ضروری دانشجویان آغاز شد

معاونت دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرد سامانه ثبت‌نام وام ضروری صندوق رفاه دانشجویان از ۱۳ آذر ۱۴۰۴ فعال شده و تا ۲۷ آذر در دسترس خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، دانشجویان لازم است هنگام ثبت درخواست، نکات و الزامات اعلام‌شده را با دقت رعایت کنند.

متن اطلاعیه بدین شرح است:

سامانه برای وام ضروری از ۱۴۰۴/۹/۱۳ تا ۱۴۰۴/۹/۲۷ باز است.

اولویت با کسانی است که در نیمسال گذشته وام آنها رد شده، سپس با دانشجویانی که زودتر درخواست دهند.

پیوست‌های مورد نیاز را بگذارید تا وام‌تان برگشت نخورد.

کسانی که یکبار از رویداد لوازم کمک آموزشی بهره برده‌اند، دوباره نمی‌توانند با فاکتور دیگری از این رویداد درخواست دهند.

خواهشمند است ثبت درخواست وام خود را به روزهای پایانی که ترافیک سامانه بالا می‌رود، نگذارید.

افرادی که در نیمسال گذشته وام‌شان به دست صندوق رد شده می‌توانند با همان فاکتور سال پیش درخواست دهند.

شایان ذکر است ثبت درخواست وام ضروری با رویداد ازدواج و تولد فرزند در حال بررسی و رفع مشکل می‌باشد.

همچنین دانشجویانی که در نیمسال قبل وام ضروری آنها از طرف صندوق رفاه دانشجویان رد شده بود بعد از ثبت درخواست وام خود با کارشناسان خود در امور دانشجویی تماس بگیرند تا در اولویت تأیید وام قرار بگیرند.

