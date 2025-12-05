ماشاالله علیایی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اعلام انتشار فراخوان پویش مردمی نهال‌کاری به مناسبت ۱۶ آذر گفت: این پویش با هدف افزایش سرانه فضای سبز، ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست و تقویت روحیه همبستگی و مشارکت اجتماعی در میان اقشار مختلف برگزار می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت جلب مشارکت عمومی در طرح‌های زیست‌محیطی افزود: دانشجویان، کارکنان ادارات و نهادها، سازمان‌ها و همه شهروندان علاقه‌مند می‌توانند با حضور در این برنامه، نقشی مؤثر در بهبود وضعیت محیط‌زیست شهری و توسعه پوشش گیاهی ایفا کنند، حضور حتی یک فرد بیشتر، یعنی کمک به رویش امید در دل زمین.

علیایی ادامه داد: نهال‌کاری یک اقدام نمادین نیست؛ بلکه حرکتی مؤثر برای یادآوری اهمیت مسئولیت‌پذیری نسبت به طبیعت است.

وی تصریح کرد: تلاش ما این است که با همراهی مردم، به‌ویژه دانشجویان، الگوی مناسبی از مشارکت داوطلبانه در حفاظت از منابع طبیعی ارائه دهیم.

رئیس اداره منابع طبیعی سنندج با اشاره به جزئیات این برنامه گفت: پویش مردمی نهال‌کاری روز پانزدهم آبان‌ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۲ در محوطه دانشگاه علوم پزشکی سنندج برگزار می‌شود و از همه علاقمندان دعوت می‌کنیم در این حرکت ارزشمند حضور یابند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با مشارکت گسترده مردم، این پویش به تقویت فرهنگ درختکاری و توسعه فضای سبز شهری کمک کند و به عنوان یک فعالیت مستمر در سال‌های آینده نیز تداوم یابد.