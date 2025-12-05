لائینی: ضرورت تقویت فرهنگ فاطمی؛ دانشجویان حماسه ساز هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی، در خطبههای نماز جمعه با تأکید بر اهمیت صیانت فرهنگی، لزوم الگوگیری زنان از حضرت فاطمه زهرا (س) و پرهیز از الگوهای غربی را یادآور شد و برخی رفتارها و اظهارات اخیر را مغایر با حقوق مستضعفان و ارزشهای انقلاب دانست.
وی با توصیه نمازگزاران به تقوا گفت: تقوا انسان را در چارچوب عقل، شرع و عرف نگاه میدارد و همین کنترل در رفتار، گفتار و سبک زندگی، خیر و برکت برای جامعه ایجاد میکند.
وی با اشاره به حدیث الدنیا سجن المؤمن و جنة الکافر افزود: مؤمن در نگاه، شنیدن، سخن گفتن و مصرف محدودیت الهی را میپذیرد و مراقب رفتار خود است، اما انسان بیاعتقاد زندگی مهارگریزانه دارد و این تفاوت بنیادین دو نگاه به جهان و انسان است.
نماینده ولیفقیه در مازندران با تبریک سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و امام خمینی (ره) اظهار داشت: انقلاب اسلامی زمینه رشد و فعالیت صدها هزار زن تحصیلکرده، دانشمند و صاحبنظر را فراهم کرده و این ظرفیت در تاریخ کشور کمنظیر است.
هشدار نسبت به هجمههای فرهنگی غرب
وی با هشدار نسبت به هجمههای فرهنگی غرب بیان کرد: زن مسلمان باید به الگوی فاطمی توجه کند و فرهنگ غربی مبتنی بر زندگی بدون بندگی و بیاعتنایی به خدا را نپذیرد؛ فرهنگی که در آن دنیا بدون پیوند با آخرت تعریف میشود، نمیتواند با مکتب فاطمه زهرا (س) همخوان باشد.
امامجمعه ساری با اشاره به سالروز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: این شورا باید تقویتکننده فرهنگی باشد که با معارف اهلبیت (ع) و سبک زندگی فاطمی هماهنگ است.
وی همچنین به مناسبت روز دانشجو یادآور شد: جنبش دانشجویی ایران در ۱۶ آذر ۱۳۳۲ در برابر سلطه ایستاد و اگر امروز نیز شرایط مشابهی ایجاد شود، دانشجویان همچنان توان خلق حماسه را دارند.
آیتالله محمدی لائینی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی اظهارنظرهای اخیر درباره سپردن مسئولیتها به افراد محروم واکنش نشان داد و گفت: دیدگاهی که حضور افراد کمبرخوردار در مدیریت را نادرست میداند، خلاف حقوق مستضعفان است؛ ملاک در انتخاب مسئولان شایستگی است، نه میزان برخورداری مالی.
وی با اشاره به مأموریت اخیر برخی مسئولان سازمان استاندارد در یک اجلاس بینالمللی افزود: رعایت نشدن پوشش نماینده اعزامی و دیدار وی با مسئول استاندارد رژیم صهیونیستی اقدامی نادرست و مغایر با ارزشهای مردم ایران است
وی تأکید کرد: خانوادههای شهدا نسبت به این موضوع اعتراض کردهاند و این اعتراض قابل حمایت است، زیرا رژیم صهیونیستی امروز بهسبب جنایات گسترده در غزه نماد آشکار نقض حقوق بشر است.
