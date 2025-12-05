امام جمعه محمودآباد: زیست کوثری و پرهیز از اسراف نسخه نجات جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید اسماعیل موسوی در خطبههای این هفته نماز جمعه محمودآباد با تبریک ولادت حضرت زهرا (س) و امام خمینی (ره)، اظهار کرد: در منظومه فکری قرآن، تکاثر و کوثر دو مسیر متضاداند؛ تکاثر انسان را به فخرفروشی و رقابت بر سر مال میکشاند و او را از آخرت غافل میکند، اما کوثر مظهر خیر فراوان و برکت بیپایان است که دنیا و آخرت انسان را آباد میسازد.
وی با بیان اینکه خنثیکننده آفت تکاثر، زیست کوثری مبتنی بر کسب حلال، قناعت، زهد، انفاق و اقتصاد سالم و مستقل است، افزود: سبک زندگی اهلبیت (ع) بهویژه حضرت زهرا (س)، تجسم کامل برکت کوثری است و جامعه را به سوی معنویت و عدالت سوق میدهد.
امام جمعه محمودآباد با تأکید بر مسئولیت کارگزاران در مقابله با ریشههای تکاثر، گفت: نباید اجازه داد کسی با تعدی به حقوق مردم به انباشت نجومی ثروت برسد. یکی از مهمترین مصادیق تکاثر، احتکار است که با ضربه زدن به اقتصاد سالم، قدرت خرید مردم را آسیبپذیر میکند و باید با آن برخورد قاطع صورت گیرد.
موسوی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت پرهیز از اسراف، تصریح کرد: اسراف یکی از مهمترین آسیبها و خطرهای پیشروی خانوادهها و کشور است و مبارزه با آن یک پروژه ملی به شمار میرود.
وی با استناد به آمارهای بینالمللی، نسبت به مصرف غیرمتعارف منابع در کشور هشدار داد و گفت: براساس دادههای جهانی، مصرف نان در ایران ۲ تا ۳ برابر میانگین جهان است؛ سرانه مصرف آب در کشور نیز روزانه ۲۲۴ لیتر برآورد میشود که در مقایسه با متوسط جهانی یعنی ۱۵۰ لیتر، فاصله قابل توجهی دارد.
امام جمعه محمودآباد بیان کرد: همچنین مصرف انرژی در بخش خانگی ایران حدود سه برابر میانگین مصرف جهانی است. این ارقام نشان میدهد اصلاح الگوی مصرف نه یک توصیه اخلاقی، بلکه ضرورتی حیاتی برای پیشگیری از بحران آب و انرژی، کاهش فشار بودجه و تورم، تقویت امنیت غذایی، حفظ محیطزیست و افزایش تابآوری کشور در برابر تهدیدها است.
