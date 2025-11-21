امام جمعه موقت شیراز: بسیج، نماد مقاومت و ریشه در مکتب فاطمی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین عادل حاجیپور، در خطبههای نماز جمعه شیراز با ابراز امیدواری از اینکه همه مسلمانان مشمول عنایت حضرت فاطمه زهرا (س) قرار گیرند، زندگی و شخصیت این بانوی بزرگ اسلام را بهعنوان نمونهای عالی از تقوا، توحید و فضیلتهای انسانی معرفی کرد.
وی در ادامه بر اهمیت تقوا و مصادیق آن در تاریخ بشر تأکید کرد و افزود: انسان باید برای رسیدن به هویت انسانی و عبودیت خداوند در محضر او و در سایه ایمان راستین و عشق به خدا زندگی کند.
حجت الاسلام حاجی پور همچنین به نقش تفکر و اندیشه در شکلگیری هویت انسانی اشاره کرد و تصریح نمود که بدون تفکر، انسان تهی و بیهویت میشود و در نتیجه به حیوان تبدیل میگردد.
امام جمعه موقت شیراز در بخش دیگری از سخنان خود، اهمیت توجه به باطن عالم هستی و آخرت را مورد تأکید قرار داد و گفت: دنیا هرچند زیباست، اما آخرت و زندگی پس از مرگ از آنها ارزشمندتر است و انسان باید از فرصتهای دنیا برای کسب رزق و ذخیرهای برای آخرت بهره ببرد.
حجت الاسلام حاجی پور همچنین یادآور شد که هر چیزی که انسان را محدود یا اسیر کند، دشمن انسان است و باید از آنها پرهیز کرد.
وی در ادامه به شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) پرداخت و او را تجسم توحید، تقوا، فضیلت و عصمت دانست.
امام جمعه موقت شیراز با تأکید بر جایگاه والای این بانوی بزرگ در تاریخ اسلام و نزد پیامبر اسلام و اهل بیت، افزود: حضرت فاطمه زهرا (س) نماد حقیقت، حقطلبی و روشنگری است که باید او را شناخت و به جهانیان معرفی کرد.
حجت الاسلام حاجی پور سپس به فراق حضرت فاطمه زهرا (س) و غم و اندوه ناشی از فقدان او اشاره کرد و گفت: فقدان حضرت فاطمه زهرا (س) مصیبتی عظیم است که برای تمامی عاشقان او سنگین و سخت است.
حجاب فاطمی، امانتی الهی برای جامعهای امن و مقابله با تهاجم فرهنگی غرب
امام جمعه موقت شیراز، در خطبههای دوم نماز جمعه شیراز، بر اهمیت تقوا و تأثیر آن در نجات انسانها از تاریکیهای دنیا تأکید کرد و پیامبر اسلام (ص) و اهل بیت (ع) را بهعنوان نمادهای هدایت و راهنمایان انسانها مورد ستایش قرار داد.
وی ادامه داد: تقوا، نور معرفتی و عشق است که انسان را به سمت سرمنزل نجات هدایت میکند و او را از سیاهیهای دنیا عبور میدهد.
امام جمعه موقت شیراز افزود: تقوا بهعنوان ارزش و ثمرهای معنوی، انسان مؤمن را به سمت خدا سوق میدهد و از آنجا که رضایت اولیا خدا و امام عصر (عج) به این ویژگی وابسته است، اهمیت ویژهای دارد.
حجت الاسلام حاجی پور در ادامه به ضرورت تمسک به قرآن و اهل بیت (ع) برای تحقق حقیقت در زندگی اشاره کرد و گفت: مسلمانان باید به قرآن و عترت چنگ بزنند تا گمراه نشوند و در قیامت سربلند باشند.
وی سپس به زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) بهعنوان الگوی برتر برای انسانها به ویژه زنان و مادران اشاره کرد ادامه داد: حجاب و عفت فاطمی، امانتی الهی است که برای تحقق جامعهای امن و آرام ضروری است و هرگونه رفتار خارج از چهارچوبهای شرعی و انسانی، مانع رسیدن به سعادت است.
اقتدار ایران بر پایه هویت اسلامی و ملی، ضامن عزت کشور است
امام جمعه موقت شیراز همچنین به مبارزه با سبک زندگی غربی و تهاجم فرهنگی دشمنان اشاره کرد و افزود: در نظام اسلامی، زن جایگاه والایی دارد و نماد قدرت و حیات طیبه است. دشمنان با تهاجم فرهنگی قصد تضعیف این جایگاه را دارند که باید هوشمندانه با آن مقابله کرد.
حجت الاسلام حاجی پور گفت: رهبر انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم، مبارزه با سبک زندگی غربی و تهاجم فرهنگی را نیازمند جهاد فرهنگی و همکاری همهجانبه دانسته و به مسئولیت هر فرد در حفظ فرهنگ فاطمی و میراث الهی اشاره کرده است.
وی همچنین بر تقویت بسیج بهعنوان نماد مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کرد و آن را ریشه در مکتب فاطمی و اندیشههای امام و حاج قاسم دانست.
امام جمعه موقت شیراز در ادامه، نقش بسیج در تقویت اقتدار و امنیت کشور را مهم ارزیابی کرده و افزود: بسیج نه تنها در مرزهای جغرافیایی کشور، بلکه در سراسر جهان تأثیرگذار است و نماد امید و قدرت ملت ایران است.
وی با اشاره به وضعیت جهانی ادامه داد: ساختارهای حاکم بر نظام بینالملل دچار هرج و مرج شدهاند و قدرتهای زورگو در حال بهرهبرداری از این وضعیت هستند که در این شرایط، اقتدار ایران بر پایه هویت اسلامی و ملی استوار بوده که ضامن عزت و بقا جمهوری اسلامی است.
امام جمعه موقت شیراز در پایان خطبههای نماز بر اهمیت پاسداری از ارزشهای اسلامی، حجاب فاطمی و فرهنگ مقاومت تأکید کرد.
