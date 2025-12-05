  1. استانها
  2. خوزستان
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۳

۲۸ هزار تن پودر آلومینا با ورود دادستان بندر امام خمینی ترخیص شد

اهواز ـ دادستان عمومی و انقلاب بندر امام خمینی(ره) از صدور دستور قضایی برای ترخیص ۲۸ هزار تن پودر آلومینا مورد نیاز شرکت آلومینیوم ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا جعفری‌اصل گفت: با هدف رفع موانع و صیانت از چرخه تولید ملی، دستور قضائی لازم برای تسریع در ترخیص ۲۸ هزار تن پودر آلومینا صادر شد، اقدامی که مانع اختلال در تولید سالانه ۱۸۰ هزار تن آلومینیوم و بیکار شدن بیش از چهار هزار نفر به صورت مستقیم شد.

جعفری‌اصل اظهار داشت: پودر آلومینا ماده اصلی در تولید آلومینیوم است و توقف در تأمین آن می‌تواند موجب اختلال جدی در خطوط تولید شود. با توجه به اهمیت استمرار فعالیت این صنعت، اقدام قضائی برای رفع موانع ترخیص در دستور کار قرار گرفت.

وی با تأکید بر سیاست‌های حمایتی قوه قضائیه در زمینه تولید و سرمایه‌گذاری مشروع تصریح کرد: دادستانی بندر امام خمینی (ره) به صورت مستمر بر روند اجرای این دستور و تسهیل در تشریفات گمرکی نظارت خواهد کرد تا فرآیند تأمین مواد اولیه صنایع بدون وقفه انجام شود.

