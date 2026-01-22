۱۲هزار تن پودر آلومینا با دستور قضایی از بندر امام خمینی (ره) ترخیص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا جعفری‌اصل پیش از ظهر امروز پنجشنبه از صدور دستور قضایی برای ترخیص ۱۲ هزار تن پودر آلومینا مورد نیاز شرکت آلومینیوم ایران خبر داد.

دادستان بندر امام خمینی (ره) بیان کرد: در ادامه دستورات قضایی برای حمایت مؤثر از تولید و جلوگیری از تعطیلی خطوط تولید صنایع مهم کشور، به‌ ویژه در شرایط حساس اقتصادی، به‌ منظور تسهیل تشریفات گمرکی و جلوگیری از ایجاد وقفه در فرآیند تأمین مواد اولیه، دستور ترخیص ۱۲ هزار تن پودر آلومینا مورد نیاز شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) صادر و اجرا شد.

وی با بیان اینکه استمرار فعالیت صنایع مادر نقش مستقیمی در ثبات بازار کار و معیشت خانوارها دارد، افزود: هرگونه تأخیر در تأمین مواد اولیه می‌تواند زنجیره تولید را با چالش مواجه کرده و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد، از این‌رو دستگاه قضایی در چارچوب وظایف قانونی خود، به‌صورت میدانی و مسئله‌محور در کنار واحدهای تولیدی حضور دارد.

دادستان بندر امام خمینی (ره) تأکید کرد: رویکرد دستگاه قضایی صرفاً صدور دستور نیست، بلکه هدف اصلی، رفع گره‌های عملیاتی تولید، کاهش نگرانی کارگران و تقویت اعتماد عمومی از طریق اقدام مؤثر و به‌موقع است، با هدف ایجاد اطمینان برای فعالان اقتصادی تا چرخه تولید کشور بدون وقفه ادامه یابد.