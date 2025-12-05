  1. استانها
ماموستا محمدی: دعا آرامش و امنیت را به قلب مؤمن هدیه می‌کند

دهگلان- امام جمعه دهگلان با بیان اینکه دعا گره‌گشا و پیونددهنده عابد با معبود است، تأکید کرد: دعا در حق یکدیگر از سفارش‌های مؤکد دین اسلام است.

‌به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالسلام محمدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دهگلان با اشاره به اهمیت دعا در زندگی مسلمانان اظهار کرد: دعا آرامش و امنیت را به قلب مؤمن هدیه می‌کند و باید همواره در حق یکدیگر دعا کنیم.

وی با بیان اینکه دعا گره‌گشای بسیاری از مشکلات است، افزود: آیات و روایات فراوانی مؤمنان را به دعا کردن دعوت کرده و این ارتباط قلبی با خداوند یکی از برکات بزرگ زندگی معنوی است.

ماموستا محمدی دعا را پل ارتباطی میان بنده و خالق توصیف کرد و گفت: دعا قفلِ بسیاری از درهای بسته را می‌گشاید و نمونه‌های روشن آن دعای باران و دعا برای شفای بیماران است که همواره در میان مسلمانان مورد توجه بوده است.

امام جمعه دهگلان در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت رعایت نظم اجتماعی اشاره کرد و با تأکید بر اینکه بی‌نظمی به هر شکلی می‌تواند مقدمه فساد در جامعه باشد، تصریح کرد: در هر کاری باید از ابتدا مراقب رفتار و شیوه عمل خود باشیم، زیرا گاهی یک خطای کوچک زمینه‌ساز پیامدهای بزرگ و نگران‌کننده می‌شود.

