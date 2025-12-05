به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالسلام محمدی در خطبههای نماز جمعه این هفته دهگلان با اشاره به اهمیت دعا در زندگی مسلمانان اظهار کرد: دعا آرامش و امنیت را به قلب مؤمن هدیه میکند و باید همواره در حق یکدیگر دعا کنیم.
وی با بیان اینکه دعا گرهگشای بسیاری از مشکلات است، افزود: آیات و روایات فراوانی مؤمنان را به دعا کردن دعوت کرده و این ارتباط قلبی با خداوند یکی از برکات بزرگ زندگی معنوی است.
ماموستا محمدی دعا را پل ارتباطی میان بنده و خالق توصیف کرد و گفت: دعا قفلِ بسیاری از درهای بسته را میگشاید و نمونههای روشن آن دعای باران و دعا برای شفای بیماران است که همواره در میان مسلمانان مورد توجه بوده است.
امام جمعه دهگلان در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت رعایت نظم اجتماعی اشاره کرد و با تأکید بر اینکه بینظمی به هر شکلی میتواند مقدمه فساد در جامعه باشد، تصریح کرد: در هر کاری باید از ابتدا مراقب رفتار و شیوه عمل خود باشیم، زیرا گاهی یک خطای کوچک زمینهساز پیامدهای بزرگ و نگرانکننده میشود.
