نورپور: زن در منطق اسلام مدیر خانه و دارای کرامت ذاتی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین محمود نورپور در خطبههای نماز جمعه این هفته کمالشهر با گرامیداشت ۱۶ آذر، «روز دانشجو» گفت: دانشگاه، دانشجو و جوانان علمدار رشد، ترقی و سرمایه ملی کشور هستند و اگر دانشگاهها در کنار آموزش علمی، به مسائل ارزشی، معنوی و بصیرتی توجه کنند، همچون گذشته میتوانند تحولآفرین باشند.
وی بابیان اینکه دانشجو مؤذن جامعه است، اظهار کرد: اگر دانشجو بیدار، عالم، مجاهد و متعهد تربیت شود، جامعه نیز بیدار و پویا خواهد ماند لذا دانشجو میتواند تمدن ساز، مطالبه گر، آرمانخواه و دشمنشکن باشد.
امامجمعه کمالشهر با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، میلاد امام خمینی (ره) و فرارسیدن روز زن و روز مادر، بهتحقیر جایگاه زن در دوره جاهلیت و تمدنهای قدیم اشاره کرد و گفت: پیش از اسلام، زن در بسیاری از ملل از جایگاه و حرمت برخوردار نبود و بهعنوان ابزار یا برده تلقی میشد.
نورپور ادامه داد: امروز نیز جاهلیت مدرن با شعارهای فریبندهای همچون «زن، زندگی، آزادی» درصدد تحقیر شخصیت زن است، اما اسلام کرامت و حرمت واقعی را به زن بازگرداند.
وی با استناد به احادیث اهلبیت (ع) و الگوهای قرآنی همچون حضرت مریم (س) و حضرت آسیه (س)، تأکید کرد: نگاه اسلام به زن، نگاهی تکریم آمیز و سازنده است.
خطیب جمعه کمالشهر با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری درباره جایگاه زن، گفت: رهبر انقلاب تأکید کردند زن کارگزار خانه نیست؛ زن مدیر خانه است و عدالت در رفتار خانوادگی، حفظ امنیت و حرمت زن، محبت همسر و پرهیز از تحمیل کار خانه از حقوق مسلم زنان است.
نورپور به رزمایشهای اخیر نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: برگزاری رزمایش ضد تروریستی «سهند ۲۰۲۵» در آذربایجان شرقی با حضور کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و همچنین رزمایش اقتدار نیروی دریایی سپاه در خلیجفارس و دریای عمان، بهویژه پس از دفاع مقتدرانه ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی، پیامهای مهمی برای دوستان و دشمنان دارد.
وی در خاتمه خاطرنشان کرد: این رزمایشها برای دوستان پیام صلح، برادری و اطمینانبخشی و برای دشمنان یادآوری آمادگی کامل نیروهای مسلح است؛ نیروهایی که در اوج اقتدار قرار دارند و هرگونه شرارت را بهسرعت و قاطعانه پاسخ خواهند داد.
نظر شما