نورپور: زن در منطق اسلام مدیر خانه و دارای کرامت ذاتی است

کرج- امام‌جمعه کمالشهر گفت: زن مدیر خانه است و عدالت در رفتار خانوادگی، حفظ امنیت و حرمت زن، محبت همسر و پرهیز از تحمیل کار خانه از حقوق مسلم زنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمود نورپور در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کمالشهر با گرامیداشت ۱۶ آذر، «روز دانشجو» گفت: دانشگاه، دانشجو و جوانان علمدار رشد، ترقی و سرمایه ملی کشور هستند و اگر دانشگاه‌ها در کنار آموزش علمی، به مسائل ارزشی، معنوی و بصیرتی توجه کنند، همچون گذشته می‌توانند تحول‌آفرین باشند.

وی بابیان اینکه دانشجو مؤذن جامعه است، اظهار کرد: اگر دانشجو بیدار، عالم، مجاهد و متعهد تربیت شود، جامعه نیز بیدار و پویا خواهد ماند لذا دانشجو می‌تواند تمدن ساز، مطالبه گر، آرمان‌خواه و دشمن‌شکن باشد.

امام‌جمعه کمالشهر با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، میلاد امام خمینی (ره) و فرارسیدن روز زن و روز مادر، به‌تحقیر جایگاه زن در دوره جاهلیت و تمدن‌های قدیم اشاره کرد و گفت: پیش از اسلام، زن در بسیاری از ملل از جایگاه و حرمت برخوردار نبود و به‌عنوان ابزار یا برده تلقی می‌شد.

نورپور ادامه داد: امروز نیز جاهلیت مدرن با شعارهای فریبنده‌ای همچون «زن، زندگی، آزادی» درصدد تحقیر شخصیت زن است، اما اسلام کرامت و حرمت واقعی را به زن بازگرداند.

وی با استناد به احادیث اهل‌بیت (ع) و الگوهای قرآنی همچون حضرت مریم (س) و حضرت آسیه (س)، تأکید کرد: نگاه اسلام به زن، نگاهی تکریم آمیز و سازنده است.

خطیب جمعه کمالشهر با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری درباره جایگاه زن، گفت: رهبر انقلاب تأکید کردند زن کارگزار خانه نیست؛ زن مدیر خانه است و عدالت در رفتار خانوادگی، حفظ امنیت و حرمت زن، محبت همسر و پرهیز از تحمیل کار خانه از حقوق مسلم زنان است.

نورپور به رزمایش‌های اخیر نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: برگزاری رزمایش ضد تروریستی «سهند ۲۰۲۵» در آذربایجان شرقی با حضور کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و همچنین رزمایش اقتدار نیروی دریایی سپاه در خلیج‌فارس و دریای عمان، به‌ویژه پس از دفاع مقتدرانه ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی، پیام‌های مهمی برای دوستان و دشمنان دارد.

وی در خاتمه خاطرنشان کرد: این رزمایش‌ها برای دوستان پیام صلح، برادری و اطمینان‌بخشی و برای دشمنان یادآوری آمادگی کامل نیروهای مسلح است؛ نیروهایی که در اوج اقتدار قرار دارند و هرگونه شرارت را به‌سرعت و قاطعانه پاسخ خواهند داد.

