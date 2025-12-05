به گزارش خبرنگار مهر، جواد نانی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر زنجان با تأکید بر ضرورت بازتعریف نقش دانشگاه در حل مسائل کشور گفت: امروز دانشگاه‌ها بیش از هر زمان دیگر نیاز دارند که از تولید صرفِ علم فراتر رفته و در میدان عمل برای رفع مشکلات مردم ورود کنند.

وی با انتقاد از فاصله ایجادشده میان دانشگاه و جامعه اظهار کرد: دانشگاه به نوعی «بی‌مسئله‌گی» دچار شده و جایگاه آن در تصمیم‌گیری‌های کلان و عرصه‌های اجتماعی آن‌گونه که باید تبیین نشده است؛ موضوعی که موجب دوری مردم از دانشگاه شده است.

نانی با بیان اینکه دانشجو باید بتواند مرز میان حقیقت و واقعیت را تشخیص دهد، افزود: بیان مشکلات کافی نیست؛ نخبگان باید نسخه‌های عملی و راهگشا برای حل مسائل جامعه ارائه دهند.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه زنجان با اشاره به تجربه اردوهای جهادی خاطرنشان کرد: این اردوها نشان داده‌اند که حل مسائل مردم در گرو حضور میدانی میان آنان است و نسخه‌هایی که پشت درهای بسته نوشته می‌شود و هزینه آن را مردم می‌پردازند، قابل قبول نیست.

نانی تغییر چالش‌های کشور را یادآور شد و گفت: امروز دیگر نبرد اصلی، نبرد روایت‌ها نیست؛ نبرد اصلی در عرصه فناورانه است و فردا ممکن است چالش کشور در حوزه امنیت غذایی یا هوش مصنوعی باشد. دانشگاه‌ها باید برای این میدان آماده شوند و ظرفیت علمی خود را در بحران‌ها به‌کار گیرند.

وی تأکید کرد: بسیج دانشجویی آماده همکاری با تمام تشکل‌های دانشگاهی برای ارائه نسخه‌های عملیاتی و تبدیل علم به محصول و دستاورد ملموس برای جامعه است.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه زنجان گفت: دانشگاه‌ها نباید صرفاً به تولید تئوریک علم محدود شوند؛ بلکه باید علم را به راه‌حل و اقدام عملی در جهت رفع مشکلات مردم تبدیل کنند.