۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۶

دانشگاه دچار«بی‌مسئله‌گی»شده است؛ نبرد اصلی امروز در عرصه فناورانه

زنجان- مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه زنجان با بیان اینکه دانشگاه دچار «بی‌مسئله‌گی» شده است، گفت: دانشگاه‌ها باید از تولید صرفِ علم فراتر رفته و در میدان عمل برای رفع مشکلات مردم ورود کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نانی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر زنجان با تأکید بر ضرورت بازتعریف نقش دانشگاه در حل مسائل کشور گفت: امروز دانشگاه‌ها بیش از هر زمان دیگر نیاز دارند که از تولید صرفِ علم فراتر رفته و در میدان عمل برای رفع مشکلات مردم ورود کنند.

وی با انتقاد از فاصله ایجادشده میان دانشگاه و جامعه اظهار کرد: دانشگاه به نوعی «بی‌مسئله‌گی» دچار شده و جایگاه آن در تصمیم‌گیری‌های کلان و عرصه‌های اجتماعی آن‌گونه که باید تبیین نشده است؛ موضوعی که موجب دوری مردم از دانشگاه شده است.

نانی با بیان اینکه دانشجو باید بتواند مرز میان حقیقت و واقعیت را تشخیص دهد، افزود: بیان مشکلات کافی نیست؛ نخبگان باید نسخه‌های عملی و راهگشا برای حل مسائل جامعه ارائه دهند.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه زنجان با اشاره به تجربه اردوهای جهادی خاطرنشان کرد: این اردوها نشان داده‌اند که حل مسائل مردم در گرو حضور میدانی میان آنان است و نسخه‌هایی که پشت درهای بسته نوشته می‌شود و هزینه آن را مردم می‌پردازند، قابل قبول نیست.

نانی تغییر چالش‌های کشور را یادآور شد و گفت: امروز دیگر نبرد اصلی، نبرد روایت‌ها نیست؛ نبرد اصلی در عرصه فناورانه است و فردا ممکن است چالش کشور در حوزه امنیت غذایی یا هوش مصنوعی باشد. دانشگاه‌ها باید برای این میدان آماده شوند و ظرفیت علمی خود را در بحران‌ها به‌کار گیرند.

وی تأکید کرد: بسیج دانشجویی آماده همکاری با تمام تشکل‌های دانشگاهی برای ارائه نسخه‌های عملیاتی و تبدیل علم به محصول و دستاورد ملموس برای جامعه است.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه زنجان گفت: دانشگاه‌ها نباید صرفاً به تولید تئوریک علم محدود شوند؛ بلکه باید علم را به راه‌حل و اقدام عملی در جهت رفع مشکلات مردم تبدیل کنند.

